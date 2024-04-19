Оптовые цены на картофель в Украине в среднем опустились до 12-17 гривен за килограмм ($0,30-0,43 за килограмм). Это на 14% ниже, чем на прошлой неделе, и в 2,7 раза выше, чем за этот же период года назад. В результате этого, ожидается, что супермаркеты с магазинами в скором времени также снизят свои цены.

Эту информацию предоставляют эксперты по EastFruit. Основные участники рынка указывают на то, что предложение картофеля оставалось высоким, тогда как спрос продолжал падать, что заставило снизить цены, чтобы стимулировать спрос.

Также отмечается, что многие покупатели жалуются на качество предлагаемого картофеля и часто отказываются от его приобретения. Эти жалобы также привели к уменьшению спроса и, соответственно, снижению цен. Согласно ежедневному мониторингу проекта, оптовые цены на картофель в Украине в среднем составили 12-17 гривен за килограмм ($0,30-0,43 за килограмм), что в среднем на 14% ниже по сравнению с ценами на конец предыдущей недели.

Цены на картофель на украинском рынке превышают стоимость в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Учитывая большие объемы этого продукта на рынке, производители не исключают дальнейшего снижения цен в этом сегменте, что может произойти при дальнейшем росте предложения и снижении спроса.

Сейчас самые низкие цены на картофель наблюдаются в супермаркете Сильпо, где цена за килограмм овоща составляет 22,47 грн.

Варус

Сильпо

АТБ

Новус.

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