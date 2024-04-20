Украинцы получили возможность иметь страховые выплаты через подачу заявлений онлайн посредством портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Пенсионный фонд уточняет , что страховые выплаты предоставляются пострадавшим на производстве и членам их семей. Такие лица могут подавать заявления на получение страховых выплат.

Среди типов заявлений о назначении (перерасчете/продолжении) страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания можно выделить:

  • заявление о назначении, перерасчете или продлении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве/профессиональным заболеванием;
  • заявление о назначении, перерасчете или продлении страховых выплат в связи со смертью кормильца;
  • заявление на возмещение расходов на погребение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;
  • заявление об осуществлении страховых выплат;
  • заявление на компенсацию издержек.

Эти услуги предоставляются застрахованным гражданам, авторизовавшимся на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

деньги, гривна

Чтобы украинцы могли подать заявление на страховые выплаты, ПФУ обнародовал алгоритм правильной подачи заявления через портал фонда. Вот шаги:

  1. Войти на веб-портал электронных услуг с помощью КЭП.
  2. Найти раздел "Коммуникации по ПФУ" в левом меню, выбрать "Заявление на страховую выплату".
  3. Согласовать дистанционное информирование и нажать "Продолжить".
  4. Выбрать нужный вид заявления из предоставленного списка.
  5. Заполнить все обязательные поля в заявлении, отмеченные звездочкой.
  6. Добавить сканкопии необходимых документов, согласиться на передачу и обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление".
  7. Проверить данные сложившегося заявления, подписать его с помощью КЭП и отправить в ПФУ.

деньги

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