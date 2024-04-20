Украинцы получили возможность иметь страховые выплаты через подачу заявлений онлайн посредством портала электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Пенсионный фонд уточняет , что страховые выплаты предоставляются пострадавшим на производстве и членам их семей. Такие лица могут подавать заявления на получение страховых выплат.
Среди типов заявлений о назначении (перерасчете/продолжении) страховых выплат вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания можно выделить:
- заявление о назначении, перерасчете или продлении страховых выплат в связи с несчастным случаем на производстве/профессиональным заболеванием;
- заявление о назначении, перерасчете или продлении страховых выплат в связи со смертью кормильца;
- заявление на возмещение расходов на погребение потерпевшего и связанных с этим ритуальных услуг;
- заявление об осуществлении страховых выплат;
- заявление на компенсацию издержек.
Эти услуги предоставляются застрахованным гражданам, авторизовавшимся на портале с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
Чтобы украинцы могли подать заявление на страховые выплаты, ПФУ обнародовал алгоритм правильной подачи заявления через портал фонда. Вот шаги:
- Войти на веб-портал электронных услуг с помощью КЭП.
- Найти раздел "Коммуникации по ПФУ" в левом меню, выбрать "Заявление на страховую выплату".
- Согласовать дистанционное информирование и нажать "Продолжить".
- Выбрать нужный вид заявления из предоставленного списка.
- Заполнить все обязательные поля в заявлении, отмеченные звездочкой.
- Добавить сканкопии необходимых документов, согласиться на передачу и обработку персональных данных и нажать "Сформировать заявление".
- Проверить данные сложившегося заявления, подписать его с помощью КЭП и отправить в ПФУ.
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