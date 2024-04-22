Для успешного выращивания лука важнее не дата, а погодные условия, многие огородники также обращают внимание на лунный календарь, но лучше все же изучить его в этом году.

Выращивание лука–севка, выращенного из семян, представляет собой простой способ урожайного урожая без лишних забот. Огородники, предпочитающие упрощенный подход, часто используют именно этот метод.

Прежде чем узнать, когда сажать лук весной, необходимо правильно выбрать посадочный материал. Луковицы для посадки не должны быть проросшими, поврежденными или гнилыми, так как из них не вырастет здоровый урожай. При покупке посадочного материала следует выбирать качественный, не уцененный, отвечающий всем требованиям. Подходящий луковицы для посадки должен быть плотным, с гладкой, блестящей шелухой.

В мае сажать лук–севок можно в любой климатической зоне Украины, но возможно это делать и раньше. Для успешного выращивания лука важнее не дата, а погодные условия. Многие огородники также обращают внимание на лунный календарь, чтобы получить более качественный урожай. Согласно лунному календарю 2020 года, посадку лука весной на головку можно проводить в следующие дни:

Март — 8, 10, 16–19. Апрель — 5–7, 9–15, 17–22, 27–30. Май — 2–6, 9, 11, 12, 20–22, 29–31. Температура почвы для посадки севка не должна быть ниже 12 °С. Не следует спешить с сажанием севка в холодную почву. Рекомендуется обратить внимание не только на фазы Луны, но и на прогноз погоды. Лук лучше сажать в сухой день.

Как правильно сажать лук–севок весной? После того, как отбракованы пустые и гнилые экземпляры, у луковиц, которые пойдут на посадку, следует удалить сухой хвостик. Это поможет ускорить прорастание луковиц. Также, как и семена, севок перед посадкой можно замочить в растворе марганцовки на 2–3 часа (сделайте темно-розовый раствор). Медный купорос также подходит для этих целей (разведите 1 ч.л. в 10 л воды и погрузите луковицы на 10 минут).

Для посадки луковиц следует сделать бороздки глубиной до 10 см с расстоянием между ними в 15 см. Луковицы следует высаживать на расстоянии 10 см друг от друга. Сверху посадки можно присыпать древесной золой для удобрения, а затем — грунтом.

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