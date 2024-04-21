Этот легкий, сочный и полезный салат с молодой капустой обязательно и как можно скорее должен появиться на вашем столе.

Молодая капуста очень полезная, так что недаром салаты с этим овощем оставляют в весеннюю пору самыми популярными. Молодая капуста богата витаминами А, В, С, фолиевой кислотой, железом, магнием и фосфором.

Употребление молодой свежей капусты в салатах помогает сохранять здоровье сосудистой системы, обеспечивает профилактический эффект инсультов и инфарктов. Ранняя капуста насыщена органическими нитратами, поддерживающими тонус сосудов. Также благодаря им улучшаются характеристики эластичности сосудистой ткани и стен сосудов. Врачи констатируют, что молодая капуста даже способна нормализовать давление.

Как приготовить вкусный салат с молодой капустой.

Кроме того, включение молодой капусты в рацион, например, в виде салатов, может поддерживать иммунную систему и уменьшать риск развития определенных заболеваний благодаря содержанию антиоксидантов и витаминов.

Молодая капуста имеет низкую калорийность, поэтому она является идеальным вариантом для тех, кто следит за весом или стремится к сбалансированному питанию.

Об одном из самых простых и популярных рецептов салата с молодой капустой и напомнила фудблогер Алена Карпюк.

Ингредиентам требуется минимум: молодая капуста, огурец, редис, соль и перец по вкусу и сметана для заправки.

Как приготовить вкусный салат с молодой капустой.

Капусту нашинковываем, посыпаем солью и переминаем руками, чтобы салат получился еще более сочным. Огурец и редис нарезаем полукольцами. Добавляем в салат черный перец, заправляем сметаной и можно угощаться!

"Этот салат любят все. Почувствуйте эту атмосферу!" - отметила фудблогер, готовя салат с молодой капустой и редиской.

Подписчики на страницу согласились с Аленой, что также обожают этот салат, а также рассказали, что любят салат с молодой капустой и помидором, и в салат с редиской добавляют огурец и зеленый лук.

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