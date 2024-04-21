Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал, как дома приготовить шоколадные конфеты с идеальным составом, гораздо вкуснее магазинных.

Судья шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предложил рецепт невероятно вкусных шоколадных конфет с секретным ингредиентом.

Для приготовления домашних шоколадных конфет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует:

шоколад 70% - 100 г

сливки жирностью от 30% – 50 г

соленая карамель (ее рецепт будет ниже) – 100 г

и секретный ингредиент – 12-15 г виски

по желанию можно добавить цедру цитрусовых и немного соли

Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит соленую карамель. Для этого берем следующие ингредиенты:

сахар – 100 г

масло сливочное – 50 г

сливки – 150 г

молоко - 20 г

соль – 3 г

В сотейнике "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает масло с сахаром и солью и прогревает эту смесь, постоянно помешивая. Когда смесь начинает пениться, убавляем огонь.

Когда сахарная масса становится полностью жидкой, добавляем сливки и молоко комнатной температуры и на малом огне варим до загущения карамели. Готовую карамель переливаем в другую емкость и оставляем при комнатной температуре.

Чтобы приготовить шоколадный ганаш, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала нагревает на водяной бане сливки, добавляет шоколад, соленую карамель и хорошо все перемешивает. В конце добавляем виски и снова перемешиваем.

Готовую шоколадную массу либо разливаем в специальные силиконовые формы для конфет и оставляем застывать, либо ставим ганаш в холодильник до загущения, а затем формируем из него шарики.

Готовые конфеты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обваливает в какао или в тертом шоколаде.

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