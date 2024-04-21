Судья шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский предложил рецепт невероятно вкусных шоколадных конфет с секретным ингредиентом.
Для приготовления домашних шоколадных конфет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский использует:
- шоколад 70% - 100 г
- сливки жирностью от 30% – 50 г
- соленая карамель (ее рецепт будет ниже) – 100 г
- и секретный ингредиент – 12-15 г виски
- по желанию можно добавить цедру цитрусовых и немного соли
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит соленую карамель. Для этого берем следующие ингредиенты:
- сахар – 100 г
- масло сливочное – 50 г
- сливки – 150 г
- молоко - 20 г
- соль – 3 г
В сотейнике "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает масло с сахаром и солью и прогревает эту смесь, постоянно помешивая. Когда смесь начинает пениться, убавляем огонь.
Когда сахарная масса становится полностью жидкой, добавляем сливки и молоко комнатной температуры и на малом огне варим до загущения карамели. Готовую карамель переливаем в другую емкость и оставляем при комнатной температуре.
Чтобы приготовить шоколадный ганаш, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала нагревает на водяной бане сливки, добавляет шоколад, соленую карамель и хорошо все перемешивает. В конце добавляем виски и снова перемешиваем.
Готовую шоколадную массу либо разливаем в специальные силиконовые формы для конфет и оставляем застывать, либо ставим ганаш в холодильник до загущения, а затем формируем из него шарики.
Готовые конфеты "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обваливает в какао или в тертом шоколаде.
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