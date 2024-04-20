Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился замечательным семейным рецептом и показал, как его бабушка готовила вареники на пару.

Тесто для приготовления идеальных паровых вареников такое же, как и для полтавских галушек. Для его приготовления судья "Мастер Шеф" Ярославский берет:

кефир жирный – 250 г

яйцо – 0,5 шт. (если будете готовить двойную порцию, то берем 1 целое)

соль - 2 щепотки

мука – 350-370 г

сода – 6 г

Начинка для вареников может быть любой соленой или сладкой, например творог, вишни, мясо или картофель.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала вилкой смешивает в миске кефир с половиной яйца и добавляет соль. После этого добавляем муку вместе с содой и вымешиваем тесто.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что тесто для паровых вареников должно быть очень нежным, поэтому его не нужно долго вымешивать. Готовое тесто накрываем полотенцем и оставляем отдохнуть 20-30 минут.

На припыленном муком столе формируем из теста колбаску, режем ее на части, делаем кружочки, выкладываем на них начинку и быстро лепим вареники, потому что тесто может подсыхать.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский готовит такие вареники на пару на марле примерно 5-6 минут в зависимости от размера изделий. Соленые вареники шеф-повар особенно советует подавать с жареным луком.

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