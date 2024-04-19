Салат по этому рецепту настолько оригинальный и вкусный, что все, кто соберется за праздничным столом, разметут его за считанные минуты, а затем попросят готовить его каждый раз.

Хозяйка, поделившаяся этим праздничным салатом из трех ингредиентов, отмечает, что это блюдо в азиатском стиле.

«Хорошо выглядит, приятно на вкус и достаточно полезный», - говорит Виктория, автор фудблога «kelbas_v».

Ингредиенты для салата нужны следующие: свиной язык – 2 шт, перец – 2 больших, огурец – 1 большой.

«В этом рецепте не самый распространенный ингредиент – язык, но Вы можете заменить его на вареную говядину и салат почти не изменит своей сущности», – отметила кулинар.

Вкусный и небанальный салат на праздничный стол.

Для того чтобы объединить ингредиенты салата, Виктория также предлагает приготовить заправку. Для этого необходимо просто смешать масло – 4 ст л, соевый соус – 2 ст л, чеснок – 2 зубчика и кунжут 2 ч л.

Вкусный и небанальный салат на праздничный стол.

Ход приготовления салата к праздничному столу следующий: свиной язык хорошо моем и вымачиваем 2 часа в холодной воде. Затем выкладываем его в кипящую воду и варим еще два часа на небольшом огне – «чтобы легонько булькало».

«Периодически собираю пенку, которая образуется от мяса. Готовый язык обмываю холодной водой и снимаю шкурку - можно есть», - рассказала Виктория о ходе приготовления салата.

Перец тоже необходимо помыть, порезать пополам, посолить и смазать немного растительным маслом и поставить запекать при 180′с 30-35 мин. Затем дать остыть под фольгой и снять кожуру.

Вкусный и небанальный салат на праздничный стол.

Все ингредиенты для салата режем соломкой, добавляем заправку и даем блюду наполниться вкусами около 30 минут.

Перед подачей на стол украшаем салат кунжутом.

«Красивый и не банальный салат готов!», - подчеркнула Виктория.

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