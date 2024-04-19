Эктор Хименес-Браво поделился рецептом очень популярного французского блюда на завтрак – крок-месье. Оно простое, вкусное и одновременно сытное.
И, по рецепту Эктора Хименеса-Браво, который был опубликован на его странице в Инстаграм, понадобятся такие ингредиенты: тостовый хлеб – 2 ломтика, ветчина – 50 гр, масло сливочное – 30 гр, молоко – 100 мл, соль и перец по вкусу, а также зелень для украшения.
И особенный, нежнейший вкусй этому блюду подарит сыр моцарелла.
Сыр натираем на крупной терке, а ветчину нарезаем – нужно два кусочка.
Хименес-Браво поделился рецептом завтрака.
Далее на хлеб выкладываем немного натертой моцареллы, ветчину, еще немного моцареллы и накрываем вторым ломтиком хлеба.
Разогреваем сковороду со сливочным маслом и жарим сэндвич с обеих сторон до золотистой корочки.
Теперь готовим к сэндвичу соус бешамель. Для этого в сотейнике растапливаем сливочное масло, добавляем 20 г муки, соль и специи и тщательно перемешиваем. Добавляем 100 мл молока и снова перемешиваем – в соусе не должно быть комочков.
Хименес-Браво поделился рецептом завтрака.
Теперь в соус можно добавить моцареллу и перемешать еще раз до однородной массы.
Следующий шаг – поливаем сэндвич соусом бешамель и снова посыпаем натертой моцареллой.
Выпекаем сэндвич в разогретой духовке до образования запеченной румяной корочки – в течение 2–3 минут.
Хименес-Браво поделился рецептом завтрака.
Перед подачей на стол украшаем завтрак зеленью.
«Шедеврально, поняла, что я буду готовить на завтрак, спасибо»,
«Рецепт супер!»
«Очень вкусно!» , – комментируют этот рецепт от Эктора Хименеса-Браво подписчики и подписчицы на его страницу в Инстаграм.
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