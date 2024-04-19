В этот раз на своей странице в Instagram судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами быстрым рабочим рецептом теста для пирожков.

Для приготовления идеального теста на пирожки нам понадобятся:

молоко (теплое) – 400 г

яйцо - 40 лет

сахар – 50 г

дриджи свежие – 25-30 г (или 10 г сухих)

масло сливочное – 75 г

растительное масло – 75 г

мука – 660-700 г

соль – 6 г

У судьи "Мастер Шеф" Ярославского из этого количества ингредиентов получилось 26 пирожков. Для начинки на этот раз шеф-повар взял творог, а также вишни, но начинка может быть любой сладкой или соленой.

В миске "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает молоко, размешанное вилкой яйцо, сахар и дрожжи, накрывает полотенцем и оставляет на 15 минут до активации дрожжей.

После этого добавляем муку вместе с солью, замешиваем тесто, накрываем его полотенцем или пленкой и оставляем в теплом месте подходить. "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что у него на это ушел примерно 1 час.

В сотейнике разогреваем растительное и сливочное масло до приятно теплой температуры, вливаем эту смесь к тесту и хорошо вымешиваем его сначала в миске, а затем на столе. Снова кладем тесто в миску, накрываем и оставляем в тепле еще на 30 минут.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Владимир Ярославский делит на кусочки примерно по 50 г, сворачивает с них шарики, затем расплющивает ладонью, выкладывает начинку и формирует пирожки: сворачивает, как вареник, залепляет края и кладет швом вниз.

Накрываем сформированные пирожки полотенцем и даем им подойти еще 40 минут. В конце "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смазывает пирожки яйцом и отправляет их в разогретую до 200-210 градусов духовку примерно на 10-11 минут.

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