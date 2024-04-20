Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась рецептом вкуснейшего маринада для приготовления сочного шашлыка.
"Придумала его сама (может еще кто-то так делает, но я не нигде не видела) и получилось просто мега-мега вкусно!!! Так в тему медовая горчица, она и вкус дает, и мясо размягчает!", - рассказала блогерка.
Для приготовления идеально шашлыка нам понадобятся:
- ошеек свиной - 1,5 кг
- лук – 0,8-1 кг
- айран – 400 лет
- горчица медовая – 100 г
- соль, специи для мяса, сушеная зелень
Мясо нарезаем на небольшие кусочки. Лук нарезаем кольцами.
Смешиваем мясо с луком, добавляем специи, соль (на 1,5 кг мяса кулинар берет примерно 1,5 ч.л.), айран и горчицу.
"Все очень хорошо перемешать руками - пожмакать прям!", - подчеркнула блогер.
Чтобы мясо хорошо промариновалось, оставляем его в холодильнике на 4-6 часов.
Жарим шашлык на горячих углях до готовности, используя шампуры или решетку. Шашлык по этому рецепту получается очень вкусным, мясо мягкое и сочное.
Чтобы было еще вкуснее, Татьяна Юшина советует подавать шашлык вместе со специальным соусом, для приготовления которого нам понадобятся 250 г сметаны, 250 г кетчупа, 4-5 зубчиков чеснока, 1 большой пучок кинзы, немного соли, можно также добавить пучок базилика. Этот соус понравится даже тем, кто не любит кинзу.
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