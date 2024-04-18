Вы можете помыть любой тип пола до блеска, если будете знать, как правильно это делать.

Конечно, разные типы твердого пола имеют разные инструкции по уходу и чистке, и важно использовать правильные методы, чтобы не только сделать ваш пол наилучшим, но и избежать повреждения покрытия, когда вы решите его помыть.

Как помыть деревянный пол

Убирайте пыль и мусор с паркетного пола, подметая или пылесося каждый день, если это возможно. Во время пылесосения обязательно установите пылесос на твердый пол – это выключит валик щетки, чтобы не поцарапать древесину. Вам понадобится швабра с влажной тряпкой из микрофибры (микрофибра использует меньше воды, чем другие швабры). Следите за тем, сколько воды вы используете во время мытья. Избыток воды на лиственную древесину может вызвать отек и может повредить пятно, если его оставить.

Как помыть ламинированные полы

Избавлять ламинированные полы от зимней соли и летней грязи – это не шутка. Для ламината важно использовать специальное чистящее средство для пола и влажную швабру из микрофибры. Никогда не используйте пароочиститель или влажную швабру, которая может повредить ламинат. Используйте влажную ткань, чтобы немедленно промокнуть пролитую жидкость (остаток жидкости вызывает пузырение и набухание ламината).

Для стойких пятен, таких как масло, краска или маркеры; используйте белую ткань, слегка смочив жидкость для снятия лака с ацетоном.

Как вымыть виниловый пол

Роскошный пол из виниловых досок быстро становится одним из лучших вариантов пола для дизайнеров и строителей, и это не зря. Он прочен, его легко чистить и выдерживает гораздо больше влаги, чем ламинат или древесина. Регулярно подметайте или пылесосите (если установлена ​​твердая поверхность), чтобы предотвратить накопление грязи и мусора. При необходимости очищайте влажной или мокрой шваброй и неабразивным чистящим средством.

Никогда не используйте моющие средства на основе мыла, воска или масла, которые могут потускнить покрытие и оставить жирную пленку.

Как очистить кафельный пол

Плиточные полы, например фарфоровую или керамическую плитку, можно мыть теплой водой с мягким мылом (или специальным средством для чистки плитки). Паровая швабра также является хорошим выбором, поскольку она очищает и дезинфицирует плитку одновременно, не оставляя полос. И поскольку пароочистители используют только воду, они не повредят затирке. Кстати, избегайте чистящих средств, содержащих кислоты или аммиак, которые могут обесцвечивать затирку.

Как помыть мраморный пол

Сначала очистите мраморный пол сухой салфеткой, а затем воспользуйтесь шваброй из микрофибры и чистящим мраморным полом. Мрамор – это пористый камень, поэтому выбор правильного моющего средства является жизненно важным. Избегайте продуктов, содержащих уксус, аммиак или цитрусовые, которые могут вызвать пищеварение (обесцвечивание химической реакции). Не используйте ничего абразивного для мрамора, например щетки для чистки или мочалки. Для достижения наилучших результатов используйте pH-нейтральное чистящее средство.

Как очистить пол из линолеума

Пол из линолеума производится из древесной целлюлозы и пробки, поэтому важно не использовать горячую воду, паровую швабру или избыточное количество воды во время уборки. Это может повредить пол и клей, используемый для его укладки. Пол из линолеума сначала протрите сухой шваброй или подметайте, а затем протрите. Используйте быстросохнущую швабру из микрофибры с прикрепленной бутылкой с распылителем для достижения наилучших результатов вместо швабры и ведра. Вы можете использовать чистящий линолеумный пол или смесь воды, одного стакана уксуса и пара капель мыльного средства.

Как помыть бамбуковый пол

Бамбуковый пол похож на твердую древесину по уходу и чистке. Во избежание царапин и повреждений от накопления грязи и мусора вытирайте пыль или пылесосите (используя настройки твердого пола) ежедневно. Для достижения наилучших результатов протрите пыль вдоль волокна древесины. Швабра с микрофиброй. Слегка распылите пол мягким моющим средством для пола и протрите его шваброй. Никогда не используйте уксус или паровую швабру для очистки бамбуковых полов.

Как помыть каменный пол

Для пола из натурального камня, такого как гранит, травертин или известняк; швабра со специальным чистящим средством для каменного пола и теплой водой. Никогда не используйте продукты с уксусом или аммиаком, которые могут ухудшить герметик и сделать ваш пол уязвимым к повреждениям и пятнам. Не смачивайте швабру слишком большим количеством воды, поскольку влага может попасть в естественные щели камня и вызвать появление плесени.

Источник: tasteofhome

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