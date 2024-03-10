Помыть пол без разводов бывает очень тяжело, но с нашими советами вы все можете.

Вакуум:

Перед мытьем подметайте или пропылесосите пол, чтобы удалить песок, волосы и другие большие частицы. Если сначала удалить ежедневное накопление грязи, мытье будет менее тяжелым. Обязательно промокните любые влажные места перед подметанием или пылесосом; иначе вы еще больше испачкаете пол, распространяя грязь.

Наполните свое ведро:

Наполните ведро теплой водой (если ваши полы не покрыты воском; в этом случае вам следует использовать теплую воду) и небольшим количеством моющего средства, предназначенного для вашего пола, как правило, достаточно одного или двух шприцев, чтобы помыть пол. Использование слишком большого количества может оставить следы, которые сделают пол тусклым.

Смочите швабру:

Опустите швабру в ведро, извлеките ее и хорошо отожмите. Швабра должна быть влажной, но не мокрой. Ни пол не выигрывает от большого количества воды, которая может просачиваться между щелями и под плинтусами, нанося серьезный вред. Слишком влажная швабра просто смахнет грязь вокруг, вместо того чтобы поднять ее с пола, и оставит следы воды, когда она высыхает.

Начать уборку:

Начните с угла, далекого от входа, и двигайтесь назад, наступая только на те участки, которые вы еще не очистили. Начните вытирать край плинтуса движениями вперед-назад. Перейдите на открытую часть пола, накладывая движения вперед-назад во время работы. Это поможет помыть пол лучше.

Очистите упрямые участки:

Удалите любые следы от потертостей нейлоновой легкой прокладкой (обязательно держите отдельные прокладки для пола и посуды). Если вы не можете попасть в узкие углы, не задев плинтусы, попробуйте помыть их вручную влажной тканью.

Продолжить уборку:

Сделайте два прохода по каждому участку – один раз, чтобы смочить и распределить раствор, и второй, чтобы удалить его. Если вы не пройдете во второй раз, моющее средство может остаться, оставив пол липким и мутным. Если вы работаете с двусторонней губкой или ниточной шваброй, часто вращайте ее во избежание повторного отложения грунта на полу. Как только ваше ведро станет мутным, замените его свежей водой, но никогда не выливайте грязную воду в раковины, где она может распространять микробы и способствовать засорению. Вместо этого смойте его в унитаз.

Промойте пол:

Когда вы успешно почистили пол, снова протрите чистой водой, чтобы удалить остатки моющего раствора. Дайте высохнуть. Как видите, помыть пол не так сложно!

Источник: marthastewart

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