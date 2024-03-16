Если вам интересно, как очистить деревянный пол , чтобы он выглядел красиво и сохранял свой блеск годами, главное – мыть его часто и методично. В конце концов, полы подвергаются наибольшему износу в наших домах. Подумайте про всю пыль, грязь, грязь и мусор, которые приносятся извне или скапливаются во время ношения обуви внутри дома.

Как очистить деревянный пол уксусом.

Шаг 1. Очистите беспорядок, грязь и мусор

Всегда начинайте уборку пола со сбора любых беспорядков и удаления из пола мелких предметов, таких как коврики. Это поможет быстрее и легче убирать.

Затем удалите пыль и землю. Чтобы очистить мусор, можно использовать веник или пылесос без колодки (драка может повредить деревянные поверхности).

Но самый лучший выбор – швабра для пыли из микрофибры. Волокна швабры притягивают и улавливают грязь, и вы можете бросить головку швабры в стиральную машину, чтобы каждый раз иметь чистую швабру.

Шаг 2: Смешайте очищающий раствор

В большом ведре или раковине смешайте 1 галлон воды с 1 стаканом дистиллированного белого уксуса или 1/2 стакана уксуса для очистки. Если вы решите использовать коммерческое средство для мытья деревянного пола, внимательно следуйте инструкциям по продукту. Используйте только указанное количество, чтобы избежать накопления воска, который может сделать деревянный пол тусклым.

Шаг 3: Вытрите деревянный пол

Окуньте чистую швабру из микрофибры в раствор и отожмите швабру, пока она не станет просто влажной и не будет капать. Вы не хотите наносить излишек воды на пол.

Начните с дальнего угла и двигайтесь к двери, пока не уберете всю комнату. Часто полоскайте швабру (отжимайте до слегка влажности!), когда почва переносится с пола.

Шаг 4: дайте полу высохнуть

Дайте полу высохнуть на воздухе, прежде чем ходить по нему. Помните, что избыток влаги может повредить деревянный пол. Включите потолочные вентиляторы или добавьте циркуляционный вентилятор, чтобы ускорить время высыхания. Таким образом, вы сможете быстрее ходить по полу и заменить любые ковры или предметы пола, которые вы предварительно убрали.

Как очистить трещины на деревянном полу.

Старые деревянные полы и плохо установленная древесина могут иметь трещины между досками, которые улавливают грязь и пыль. Эти трещины могут усиливаться в периоды низкой влажности, когда древесина высыхает. Удаление грязи и попавшего в ловушку мусора легко, но требует немного времени.

Шаг 1: Разделите пол на небольшие секции

Убирайте небольшими участками, начиная с самого далекого угла комнаты и продвигаясь к двери. Этот прием полезен, чтобы вы могли продолжить с того места, где остановились, если не можете убрать всю комнату одновременно.

Шаг 2: Смешайте очищающий раствор

Смешайте 2 стакана теплой воды и 1/4 стакана дистиллированного белого уксуса в небольшом ведре.

Шаг 3: Зачистите трещины

Смочите зубную щетку с мягкой щетиной в растворе и встряхните, пока она не станет влажной. Осторожно протрите трещины, а затем протрите мусор мягкой тканью. Вы также можете очистить его ручным пылесосом или пылесосом с помощью щелевого инструмента.

Шаг 4: Чистые полы

После того, как трещины были очищены, очистите пол, как обычно, вытирая пыль и шваброй, соблюдая приведенные выше шаги.

Источник: realsimple

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