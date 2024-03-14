Липкий пол может быть настоящей неприятностью, независимо от того, вызвано ли это разлитыми веществами, грязью или остатками чистящих средств.

Если вы устали иметь дело с липким и грязным полом и искать решения, мы расскажем вам, как быстро его очистить . В этом руководстве, созданном экспертами по уборке жилых помещений, мы раскроем четыре проверенных метода восстановления чистоты и комфорта вашего пола. Мы поможем вам: от незначительных наглых ситуаций до более сложных.

Способ №1. Тихая вода

Большинство домовладельцев пропускают полоскание после мытья полов, оставляя тонкий липкий слой засохшей грязи и моющего средства. Если это ваш случай, вам понадобится только ведро с водой. Вытрите пол теплой водой, а затем последний раз промойте его чистой водой. Это!

Однако этот метод работает, только если ваш пол не слишком грязный. Если липкость не исчезает, когда вы вытираете ее, вы можете попытаться использовать горячую воду или добавить больше смазки для локтей, когда натираете липкие пятна.

Способ №2. Средство для мытья полов

Если ваш пол липкий от разлитой воды или грязи, вам нужно будет использовать средство для мытья полов. Просто налейте один-два брызга моющего средства в ведро с теплой водой и приступайте к мойке — не забудьте очистить пол чистой водой, чтобы не оставить липких остатков.

Примечание. Имейте в виду, что средство для мытья пола, которое вы будете использовать, должно соответствовать вашему типу пола (эту информацию можно найти на этикетке). Иначе ваш пол может стать более липким или даже поврежденным в то время, когда вы просто хотели его очистить.

Способ №3. Уксус

Уксус является натуральным бытовым предметом, который используется для многих целей уборки, поэтому возможно неудивительно найти его в этом списке.

Чтобы использовать этот метод, налейте одну чашку белого уксуса в один галлон воды. Затем протрите пол раствором – не забудьте промыть чистой водой перед тем, как оставить день. Кислотность уксуса должна очистить липкий слой, не повредив пол.

Способ №4. Аммиак

Если ваш пол действительно липкий, попробуйте очистить его нашатырным спиртом. Приготовление смеси не займет много времени и усилий: смешайте в ведре полстакана нашатырного спирта и один галлон воды. Затем с помощью швабры протрите липкие пятна на полу. Не забудьте промыть чистой водой, когда закончите.

Предостережение: этот метод может быть эффективным, но помните, что аммиак коррозионный, поэтому он может повредить ваш пол, если он деревянный или неправильно уплотнен. Прежде чем продолжать, убедитесь, что это безопасно для вашего типа полов.

Источник: 4senseshousecleaning

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