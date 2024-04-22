Повышение тарифов на электроэнергию в Украине может стать реальностью в ближайшие месяцы, принося значительное увеличение счетов за свет для жителей. Ожидается, что цены на электроэнергию возрастут до европейских, возможно, с начала июня. Такой перспективой делится Олег Попенко, основатель Союза потребителей коммунальных услуг, в посте на Facebook.

Минэнерго еще не приняло окончательного решения об установлении нового тарифа на электроэнергию для населения. Однако, по словам Попенко, планируется повышение до 3,5 гривен за киловатт-час. Это может привести к тому, что украинцы будут оплачивать свет практически по европейским ценам. К примеру, тариф 3,5 гривны превышает или равен тарифам в Норвегии, Сербии и Венгрии.

"Тем не менее, средняя зарплата в этих странах превышает вдвое или даже в несколько раз среднюю зарплату в Украине, и в Норвегии она в 10 раз выше", - подчеркнул эксперт.

Попенко также указал, что на сегодняшний день украинцы имеют возможность приобрести наименьшее количество киловатт-часов в Европе. Он отметил, что после нового повышения тарифа жители будут вынуждены ограничить потребление электроэнергии, чтобы сохранить бюджет. По прогнозам экспертов, подорожание электроэнергии в Украине может произойти в ближайшее время уже с 1 июня.

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