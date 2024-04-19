Чтобы не встречать надоедливый и часто еще и вредоносный спам на телефоне, есть несколько способов, чтобы избежать получения мусорных уведомлений и сообщений, это может обезопасить ваш смартфон.

Нам на телефон приходят разные уведомления, и, несмотря на то, что многие из нас уже давно пользуются мессенджерами, ключевая информация от банков, магазинов, служб доставки и других организаций по-прежнему приходит по SMS. Интересно, что зачастую мы даже не подписываемся на эти рассылки.

Нас подписывают без нашего ведома, и мошенники и спамеры не преминут воспользоваться этим, действуя вразрез с законом о персональных данных.

Если вам надоело получать рекламные SMS, не отчаивайтесь. В этой статье мы расскажем, как заблокировать спам-сообщения на iPhone и Android.

Что делать, если приходят спам-сообщения на телефон? Избавиться от спама можно с помощью приложений, однако многие из них оказываются малоэффективными. Почти все они используют механизм блокировки входящих сообщений на основе ключевых слов. Это означает, что вам нужно будет задать слова или сочетания слов, по которым приложение будет блокировать сообщения.

Однако это не самый эффективный способ защиты по нескольким причинам:

Предугадать содержание всех спам-сообщений практически невозможно. Спамеры уже научились обходить блокировку по ключевым словам, используя сочетания кириллицы и латиницы. Иногда такие приложения могут ошибочно заблокировать важные сообщения. Хранить сообщения на устройстве с функциональностью, подозрительной с точки зрения безопасности, ненадежно.

Не стоит отчаиваться, все же есть способы борьбы со спамом. Эксперты советуют сначала выяснить, от кого поступают рассылки, и найти официальные каналы связи с их авторами. По закону, если вы обратитесь к ним с требованием удалить ваш номер телефона из базы, они обязаны будут это сделать. И в большинстве случаев достаточно просто сказать: "Не звоните/не пишите мне больше".

Как заблокировать спам-сообщения на Android На устройствах Android заблокировать смс-спам можно через приложение "Сообщения". Для этого существуют два способа:

Откройте диалог со спамером и нажмите на три вертикальные точки в правом верхнем углу. Выберите "Черный список". Сообщения от отправителя в этом диалоге будут автоматически заблокированы. Откройте "Сообщения" и нажмите на кнопку с тремя точками (она может называться "Еще"). Выберите пункт "Заблокировано". В появившемся окне нажмите на шестеренку и выберите "Правила блокировки". Передвиньте ползунок "Блокировать все незнакомые номера" вправо для включения.

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