Украинцам рассказали, насколько возросла стоимость продуктов из пасхальной корзины в 2024 году.

В Украине выросла цена на пасхальные корзины в 2024 году, что приводит к увеличению расходов на праздничные продукты. По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", расходы украинцев на эти составляющие праздничного стола выросли на 17,6% по сравнению с предыдущим годом.

Анализ показал, что некоторые продукты в этой корзине значительно подорожали, а другие стали дешевле.

В 2024 году средняя стоимость традиционного праздничного стола для четырех человек составила около 1,422 тыс. грн., что в прошлом году составило 1,21 тыс. грн.

В корзине обычно содержатся кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль.

Цены на продукты

Цена на кулич

Приготовление домашней куличи в этом году стоит дороже из-за роста стоимости составляющих ингредиентов. По традиционному рецепту (700 г муки, 6 яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) расходы составляют 179,8 грн за 1 кг. Это на 5,8% больше, чем в прошлом.

Повышение цен на кулич связано со значительным снижением цен на яйца (на около 30%), сахар (-15%) и пшеничную муку (-5%). Тем не менее, другие ингредиенты подорожали: сливочное масло (на 16,4%), молоко (на 13,6%), дрожжи (на 9,6%), изюм (на 15,6%).

Магазинный кулич обойдется дороже из-за стоимости составляющих и расходов на отделку.

Мясные продукты

Наиболее дорогие составляющие корзины – мясные продукты. К примеру, домашняя колбаса (0,5 кг) теперь стоит 200 грн (от 380 до 420 грн за 1 кг). Буженина (0,5 кг) подорожала до 250 грн. (от 500 до 540 грн. за 1 кг). Цены на сало почти не изменились, оставаясь на уровне 110 грн (0,5 кг).

Молочные продукты

Самые высокие цены на твердый сыр (0,5 кг) – 250 грн (от 450 до 550 грн за 1 кг), сливочное масло (0,5 кг) – 194,7 грн (от 73 до 80,5 грн за 200 г) , мягкий сыр (0,5 кг) - 107,5 грн (от 37 до 45 грн за 200 г).

Твердый сыр подорожал на 31,9%, мягкий творог – на 23%, сливочное масло – на 16,4%.

Хрен (250 г) теперь стоит 26 грн (от 25 до 29 грн), а соль (до 150 г) – 3 грн.

Дополнительные составляющие корзины, такие как помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор), повысили его стоимость до 1,65 тыс. грн, что на 12,9% больше года назад.

Бутылка церковного вина "Кагор" в среднем стоит 150 грн. (от 100 до 180 грн.).

"Повышение стоимости пасхальной корзины, безусловно, обусловлено последствиями военных действий - значительными финансовыми и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, ростом стоимости энергоносителей, усложнением внутреннего перемещения продукции и неопределенностью будущих планов для многих людей", - пояснили в Институте.

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