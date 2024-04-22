В Украине хотят повысить пенсионные выплаты, чтобы они составляли 40% заработной платы.

Несмотря на полномасштабное вторжение, государство продолжает обеспечивать социальные выплаты украинцам, однако их сумма остается критически низкой. Поэтому есть одно предложение, сообщает Судебно-юридическая газета.

Власти предлагают повысить отношение средней пенсии к средней зарплате с нынешних примерно 30% до 60%. Однако сейчас активно работают над тем, чтобы поднять этот показатель хотя бы до 40%. Для этого необходимо:

провести реформу единого социального взноса;

внедрить систему пенсионных скоплений;

рассмотреть вопрос поддержки финансового благополучия семей.

Напоминаем! В настоящее время пенсионный возраст достигли только 30% украинцев, а только 9 миллионов из них платят единый социальный взнос, из которого частично формируется пенсия.

Председатель комитета социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова призывает сделать шаги для повышения средней пенсии до средней зарплаты путем проведения реформ, внедрения новых пенсионных механизмов и поддержки семейного благополучия, возможно, через возврат чрезмерно уплаченных налогов в течение года и содействие занятости женщин.

На данный момент только 1,2 миллиона украинцев получают пенсию выше 10 тысяч гривен, тогда как более 88% получают меньше 5 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить