Для того чтобы спасти урожай капусты от вредителей и болезней, следует знать несколько простых правил, пишет Politeka.net.
Ведь урожай, в том числе капусты, зависит не только от почвы, полива, температуры, подкормки и других факторов. Зная это, опытные хозяева пытаются заранее распланировать, где и что будут высаживать. Какие растения являются лучшими соседями, а какие следует высаживать вдали друг от друга.
Для того чтобы спасти капусту от вредителей хозяйка и автор канала о жизни на даче в пригороде Киева Кристина советует высадить возле капусты растения-отпугиватели по пропорции 1:1.
«Среди них чернобрывцы, пижма, полынь, настурция, тысячелистник, шалфей, мята, базилик и другие», - рассказала Кристина на своей странице в Инстаграм.
Отметим, что бархатцы рядом с капустой не только будут украшать грядки, но и будут отпугивать таких вредителей, как билан, моль, бабочка, медведка и тля. Также эти цветы оградят капусту от нематоды и грибка.
А вот шалфей отпугивает вредителей, которые любят оставлять свое потомство на капустных листьях.
Также сохранить урожай капусты поможет чеснок. Возле капусты сеют календулу, ромашку. Они перебивают своим ароматом обоняние насекомых.
А вот сельдерей сажать возле капусты нельзя – она отпугивает блошек, но "притягивает" бабочку-медведку.
Морковь, пастернак, тмин и редис также являются плохими соседями для капусты. Помидоры также нежелательно сажать рядом с капустой, потому что их атакуют одинаковые вредители.
Последние новости Украины:
Как вырастить пекинскую капусту: главные методы и секреты
Действенные советы, как правильно закалить рассаду.