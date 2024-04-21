Опытная хозяйка рассказала, что лучше посадить рядом с капустой, чтобы спасти урожай от вредителей.

Для того чтобы спасти урожай капусты от вредителей и болезней, следует знать несколько простых правил, пишет Politeka.net.

Ведь урожай, в том числе капусты, зависит не только от почвы, полива, температуры, подкормки и других факторов. Зная это, опытные хозяева пытаются заранее распланировать, где и что будут высаживать. Какие растения являются лучшими соседями, а какие следует высаживать вдали друг от друга.

Для того чтобы спасти капусту от вредителей хозяйка и автор канала о жизни на даче в пригороде Киева Кристина советует высадить возле капусты растения-отпугиватели по пропорции 1:1.

«Среди них чернобрывцы, пижма, полынь, настурция, тысячелистник, шалфей, мята, базилик и другие», - рассказала Кристина на своей странице в Инстаграм.

Отметим, что бархатцы рядом с капустой не только будут украшать грядки, но и будут отпугивать таких вредителей, как билан, моль, бабочка, медведка и тля. Также эти цветы оградят капусту от нематоды и грибка.

А вот шалфей отпугивает вредителей, которые любят оставлять свое потомство на капустных листьях.

Также сохранить урожай капусты поможет чеснок. Возле капусты сеют календулу, ромашку. Они перебивают своим ароматом обоняние насекомых.

А вот сельдерей сажать возле капусты нельзя – она отпугивает блошек, но "притягивает" бабочку-медведку.

Морковь, пастернак, тмин и редис также являются плохими соседями для капусты. Помидоры также нежелательно сажать рядом с капустой, потому что их атакуют одинаковые вредители.

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