Чтобы правильно подготовиться к посадке овоща или подготовить его на рассаду, нужно знать не только то, когда земля готова, но и ознакомиться с правилами выбора сортов, как лучше все посадить в грунт и ухаживать за свеклой.

Важно правильно определить сроки посадки свеклы для своего региона, так как нежные ростки быстро проклюются из земли. В каждом регионе оптимальные сроки зависят от погодных условий. В южных районах рекомендуется сажать свеклу в конце апреля, в умеренных широтах — с первой декады мая, а для северных районов — в середине мая.

Чтобы убедиться, что земля готова к посеву семян свеклы, вы должны проверить температуру грунта. Он должен прогреться до +10 °C на глубину 10–15 см. Если посеять овощ слишком рано, холодная погода приведет к цветушности свеклы. Если провести посевы слишком поздно, после наступления жары свекла плохо развивается.

Посев свеклы на рассаду следует проводить на 3 недели раньше, чем в открытый грунт. В разных регионах сев на рассаду проводится со второй половины марта до начала апреля.

Выбор сортов свеклы также важен. Для употребления в пищу используют столовые сорта буряка. Ранние сорта созревают через 75–110 дней и устойчивы к весенним похолоданиям. Среднеспелые сорта отличаются засухоустойчивостью и более длительным хранением плодов, чем у ранних сортов. Поздние сорта имеют долгий период роста (от 110 до 140 дней), высокую урожайность и рекордную лежкость.

Посадка в грунт: разрыхлите почву, сделайте бороздки 3–4 см глубиной и 40 см междурядьями. Полейте бороздки водой и посейте семена на расстоянии 5–8 см, засыпьте землей и уплотните. В грунт вносите аммиачную селитру (5 г/м²), раствор птичьего помета (1:15) или коровяка (1:10).

Уход: поливайте отстоянной теплой водой, 15 л/м² при сухой погоде, подкормите борной кислотой (2 г/ведро), азотсодержащими удобрениями. После появления всходов поливайте 2–3 раза в неделю. В июне поливы увеличивают до 3 раз в неделю, а в августе прекращают. Чтобы добавить свекле вкуса и сахаристости, можно поливать ее соленой водой (1 ст. л. на 10 л).

Также учтите предшественников – свеклу лучше не выращивать на одном участке несколько лет подряд, а также после моркови и капусты.

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