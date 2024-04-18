Узнать степень износа батареи любого ноутбука и таким образом понять уровень его текущего износа поможет несколько способов.

Срок использования батареи при правильной эксплуатации ноутбука составляет 3-5 лет. Однако он может стать намного короче под действием факторов. Среди них, например, длительное хранение в разряженном состоянии.

Следует заметить, что изношенная батарея ноутбука может вывести из строя целый ряд комплектующих.

Специалисты выделяют три простых способа проверки батареи на ноутбуке. Один из них – в ОС Windows через PowerShell, которая и представит отчет о состоянии батареи. Чтобы проверить состояние батареи, необходимо зайти в меню «Пуск», выбрать версию с правами администратора. Если окно запрашивает разрешение на изменение устройства, дать его.

Как быстро проверить состояние батареи на ноутбуке?

Затем появится синее командное окно PowerShell, которое позволяет вводить команды для автоматизации задач в Windows 10. В поле введите powercfg /batteryreport /output “C:\battery-report.html” и нажмите Enter.

Отчет будет сгенерирован в папку, путь к ней приложение выведет на экран. В нижней части отчета можно увидеть состояние батареи, ее начальную емкость и фактическую.

Как быстро проверить состояние батареи на ноутбуке.

Второй способ, с помощью которого можно проверить состояние батареи на ноутбуке - через командную строку. Для этого в меню Пуск, в открывшемся окне поиска нужно набрать – cmd (или нажать Win + R). Затем в появившемся окне набрать powercfg /batteryreport.

В сформированном отчете, в частности, в разделе Battery Capacity/Usage History будет указано

хронологию изменения фактической емкости аккумулятора по первичным показателям. А в Battery life estimates узнать примерное время использования ноутбука без подзарядки аккумулятора.

Еще один способ, позволяющий быстро проверить состояние батареи на ноутбуке – установка специальных программ. Например, Battery Care.

После установки на панели задач появится значок, нажав на который вы получите данные о состоянии аккумулятора, CPU, HDD.

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