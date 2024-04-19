Некоторые приложения, которые активно используют украинцы, могут быть действительно опасными и связанными с рф, поэтому важно проверить, не используете ли вы их и не рискуете ли потерей личных данных.

Исследователи (OSINT) выявили, что из 360 приложений, проанализированных в контексте использования украинцами, 33 приложения являются потенциально опасными и, по сути, связаны с россией и Беларусью.

Эту информацию представил руководитель разведывательного агентства Molfar, Артем Старосек, на конференции в Гааге.

Мы проанализировали 360 приложений (8 категорий по 45) для IOS и Android, которые являются самыми популярными. Из них 33 приложения были признаны опасными, так как они были созданы или принадлежат компаниям из России или Беларуси, - отметил Старосек.

Он подчеркнул, что опасность заключается в том, что некоторые из этих приложений передают личные данные пользователей в российские силовые структуры, а другие - ведут неэтичную практику с просмотром рекламы (для бесплатных приложений) или прямым списанием средств за услуги в процессе использования.

По словам Старосека, среди приложений, представляющих потенциальную угрозу для устройств на базе iOS и Android, есть как платные, так и бесплатные приложения, включая мобильные приложения для планирования платежей, изучения иностранных языков и игр.

Старосек также отметил, что в рамках исследования проводилась проверка страны, с которой ассоциируется каждое приложение. Например, если компания зарегистрирована на Кипре, но большинство разработчиков находятся в России, то это фактически российская компания. А если компания создана в России, но все ее учредители покинули эту страну и переехали.

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