Салат из пекинской капусты по этому рецепту можно приготовить и для членов семьи, и для гостей и просто, когда хочется разнообразить свое ежедневное меню.

Ингредиентов для этого салата из пекинской капусты нужно немного, поэтому автор кулинарного канала на YouTube «Oksana and The Kirchen» называет его бюджетным.

Ингредиенты понадобятся следующие: пекинская капуста (половина), плавленый сыр 2 шт, копченая куриная грудка 100 гр, помидор – 1 шт, огурец – 1 шт, майонез, соль и перец по вкусу, а также маринованный лук.

Для того, чтобі замариновать лук необходимі 0,5 ч л соли/ 1,5 ст л уксуса/ 2 ч л сахара. Залить порезанный лук крутым кипятком на 10 минут, а затем слить воду.

Салат из пекинской капусты.

Пекинскую капусту следует нашинковать, огурец порезать полукольцами. Также полукольцами нарезаем помидор.

Куриную грудку следует нарезать небольшими кубиками. Еще один вкусный ингредиент, плавленые сырки, также нарезаем кубиками.

Салат из пекинской капусты.

Соединяем все ингредиенты, заправляем салат майонезом, добавляем соль и перец по вкусу. Вот и все, легкий и быстрый в приготовлении салат с пекинской капустой можно подавать на стол!

Салат из пекинской капусты.

Многим подписчикам на страницу Оксаны очень понравился этот рецепт салата из пекинской капусты:

«Супер салат, понравился всей моей семье»,

«Интересный салат / очень вкусно и быстро»,

«Завтра обязательно приготовлю»,

«Очень вкусный получился».

Салат из пекинской капусты.

Следует напомнить, что пекинская капуста очень полезная. Например, в пекинской капусте вдвое больше витамина С, чем в белокочанной.

Диетологи советуют включать пекинскую капусту 2-3 раза в неделю в рацион – поможет стимулировать обменные процессы, улучшить состав крови, очистить организм от вредных веществ. А также поможет придать организму силы бороться с сезонными простудными заболеваниями и стрессами.

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