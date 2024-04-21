В июне школьники в одной из областей Украины будут посещать уроки и будут проводиться консультативные занятия - к сожалению, причина в военных действиях.

Учебный год в школах продлится до первого июля в одной из областей Украины, обеспечивая детям всего два месяца летних каникул. Об этом заявила начальник Центрального отдела образования департамента образования и науки Запорожского городского совета Виктория Кинебас.

По словам Кинебаса, речь идет о Запорожской области. Так, в июне учащиеся будут посещать уроки и проводить консультативные занятия. Это решение было принято из-за длительного дистанционного образования и невозможности проведения полноценного обучения из-за частых воздушных тревог.

"Образовательный процесс завершается с первого июля, поэтому в июне еще проводятся и консультативные занятия, и уроки. Проводится работа над наслаждением образовательных потерь, потому что мы понимаем, что и дистанционная форма обучения, и воздушные тревоги не предоставляли возможности проводить уроки стопроцентно", – объяснила Кинебас.

Следует отметить, что учащиеся 23 школ Запорожья учатся в смешанном формате впервые с начала полномасштабной войны России против Украины. Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров посетил несколько учебных заведений и сообщил, что ученики и родители довольны, а педагоги активно занимаются своей работой.

Решение о посещении учебных заведений принимают только родители из-за существующих рисков из-за частых обстрелов города. Однако Кинебас отметила, что к 1 сентября 2024 года примерно 40 тысяч школьников будут иметь возможность пройти очное обучение.

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий подчеркнул необходимость проведения офлайн уроков. Он отметил, что дети не только испытали ухудшение уровня знаний из-за дистанционного обучения, но также потеряли социализацию. Поэтому в таких городах как Харьков, Одесса, Запорожье, Днепр и Николаев планируется создание подземных школ для обеспечения полноценного доступа к образованию.

Источник: Акцент.

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