Постоянное влияние плесени может привести к частым головным болям, аллергии, проблемам с дыханием и способствовать развитию респираторных проблем, поэтому ее важно удалить с потолка и других поверхностей.

Стены и потолки, кажется, являются излюбленными местами роста плесени, которая может только расширяться и разрушать структуру материала, пока вы не решите удалить ее.

Причины появления плесени на потолке

Плесень появляется на потолках из-за сырости, вызванной повреждением крыши и протеканием, высоким уровнем влажности, плохой вентиляцией, приготовлением пищи, конденсатом и т.д. Как только появляется, плесень быстро распространяется, на самом деле гораздо быстрее, чем на улице. Поэтому, когда вы заметите пятна черного или зеленого цвета, вы должны быстро реагировать, чтобы предотвратить дальнейшее загрязнение потолка. Итак, вам нужно удалить плесень с потолка.

Обнаружение плесени на потолке

Термин плесень относится к разным видам грибков, предпочитающих пищу и места с высокой влажностью как любимые места роста. Наиболее вероятными местами появления плесени являются стены и потолки ванных комнат, кухонь, гаражей и оконные рамы, особенно в плохо проветриваемых частях дома.

Различные виды плесени могут по-разному влиять на наше здоровье. Плесень коричневого или зеленого цвета может вызвать легкие реакции, такие как раздражение кожи, чихание и т.д. Черная плесень, напротив, достаточно токсична для человека. Различить его нетрудно, и для его уничтожения, скорее всего, понадобится профессиональная помощь.

Как удалить плесень с потолка

Очистка потолка от плесени – тяжелая работа, требующая упорства. В большинстве случаев одной очистки недостаточно. Кроме правильных продуктов, вам также понадобится соответствующее оборудование.

Шаг 1. Техника безопасности

Безопасность при уборке зависит от постоянного включения оборудования. Прежде чем начать, внимательно проверьте его, особенно перчатки, на наличие дыр и разрывов. Помните, что химические вещества могут проникать в наш организм через кожу, поэтому при несчастном случае хорошо промойтесь водой с мылом.

Добраться до потолка тоже нелегко, а это значит, что вы должны быть особенно осторожны, поднимаясь вверх. Используйте стремянку вместо стула и убедитесь, что она расположена на ровной поверхности. Внимательно учтите все риски, прежде чем решить самостоятельно удалить плесень с потолка. Иногда лучше поручить определенную работу специалистам.

Шаг 2. Уборочные средства

Чтобы удалить плесень с потолка, вам понадобится: Перчатки резиновые

Маска

Губка

Защитные очки

Распылитель

Ведро с водой

Шаг 3. Необходимые шаги

Когда у вас есть оборудование, пора действовать. Вы можете попробовать разные способы удалить плесень с потолка, но мы выбрали самые эффективные.

Изолировать пораженный участок. Соблюдайте меры предосторожности и перенесите растения и ценные вещи подальше от зоны, которую собираетесь обработать. Детей и домашних животных тоже не должно быть в комнате.

Приготовить раствор. Рынок предлагает все виды чистящих средств, специализирующихся на уничтожении плесени. Большинство химикатов для удаления плесени полагается на один сильный ингредиент для эффективных результатов – отбеливатель. Также доступны альтернативные методы очищения. Вот здесь и пригодится белый уксус, пищевая сода, эфирные масла и подобные продукты. Каждый из них в отдельности способен уничтожить грибковые колонии, но вместе они еще более эффективны. Просто смешайте две части белого уксуса с одной частью воды. Затем добавьте одну или две столовых ложки соды и несколько капель масла чайного дерева. При взаимодействии уксуса с пищевой содой может образоваться пена, поэтому на всякий случай используйте большую емкость. Масло чайного дерева можно заменить гвоздичным, которое также хорошо борется с плесенью. Нанесите раствор. Налейте хлорный отбеливатель прямо в бутылку и начните опрыскивать все заплесневевшие участки на потолке. Не забывайте уделять самое большое внимание углам, которые обычно труднее очистить. После распыления дайте раствору совершить свою магию. Вы все еще можете смыть водой, если запах слишком сильный. Проветривайте место. Откройте все окна, чтобы выпустить токсичные пары, и дайте отбеливателю поработать примерно 30 минут. Средство должно удалить все накопления плесени, но при необходимости также почистите губкой. Процесс очищения. Протрите, затем промойте место водой и дайте потолку высохнуть. Имейте в виду, что отбеливатель является сильным химическим продуктом, поэтому он опасен для людей с аллергией, чувствительной кожей и детей.

Шаг 4. Высушивание участка

Дайте помещению полностью высохнуть, открыв окна, используя осушители или вентиляторы. Натуральные продукты улетучиваются быстрее, чем химические, после хорошего проветривания.

Источник: fantasticcleaners

Читайте также:

Как избавиться от черной плесени на любой поверхности: простые советы

Как избавиться от плесени на почве комнатных растений: простые советы

Как удалить плесень из одежды: поможет хитрый трюк