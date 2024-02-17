Хотя плесень в почве комнатных растений не вредна для вашего растения, она может указывать на проблему с тем, как вы за ней ухаживаете. К счастью, нет нужды волноваться; плесень в почве комнатных растений обычно не несет угрозы, и от нее легко избавиться с помощью нескольких простых и эффективных процедур.

Чтобы избавиться от плесени, пересадите растение –

Если вы не готовы самостоятельно решить проблему с плесенью, возможно, вы захотите просто избавиться от нее всего сразу. Вы можете пересадить растение в новый, стерильный грунт, убедившись, что предварительная, загрязненная почва больше не является фактором. Просто извлеките свое комнатное растение из горшка, очистите контейнер (можно даже опрыскать его фунгицидом) и снова наполните контейнер свежим стерильным грунтом. Кроме того, замочите контейнер на 10 минут в смеси из 9 частей воды и 1 части жидкого отбеливателя, чтобы полностью уничтожить остатки спор плесени. После этого просто промойте кастрюлю водой и обычным средством для мытья посуды.

Чтобы избавиться от спор плесени, высушите почву под прямыми солнечными лучами –

Поскольку плесень развивается во влажной почве, вы должны следить, чтобы ваши комнатные растения регулярно не были слишком влажными. Высушивание почвы является отличным первым шагом, и вы можете сделать это с помощью естественного солнечного света. Есть два способа использования солнечного света для высушивания почвы в горшках. Первый способ состоит в том, чтобы просто перенести растение на улицу в солнечное место, где солнечные лучи могут выполнять свою работу. Другой вариант – осторожно извлечь растение из контейнера, а затем рассыпать землю в ярко освещенном месте. Если ваше комнатное растение чувствительно к прямым солнечным лучам, это фантастический вариант.

Распылите растение фунгицидом, чтобы удалить плесень –

Если растение заражено плесенью, оно продолжит загрязнять почву, на которой растет, особенно если она все время влажная. Приличным первым шагом является удаление плесени вручную. Плесень обычно находится только на поверхности почвы, поэтому осторожно удалите зараженную грязь из верхнего слоя горшка. После этого удалите плесень из самого растения. Вы можете протереть растение влажным кухонным полотенцем или тканью несколько раз, пока плесень больше не будет видна. Следующим шагом является применение фунгицида к растению, чтобы дополнительно защитить его и почву.

Используйте противогрибковое средство в почве ваших комнатных растений –

Чтобы избежать плесени и грибка, почва иногда нуждается в помощи. Это может быть затруднительно, если вы живете в холодном или влажном климате, но вы можете облегчить проблему, просто добавив в почву естественное противогрибковое средство. Какие природные противогрибковые средства вам доступны? Корица, яблочный уксус и пищевая сода являются отличными природными противогрибковыми средствами. Ни одно из этих средств не повредит вашему комнатному растению.

Чтобы избежать заражения плесенью, быстро пересаживайте новые комнатные растения в стерильный грунт .

Вам будет очень хотелось, чтобы свежие комнатные растения украшали ваш дом и добавляли красок, независимо от того, приобретаете ли вы их или получаете в подарок. Споры плесени могли уже заразить почву, на которой развивалось ваше новое растение или саженец. Вы можете сразу пересадить новое растение в свежую стерильную почву, чтобы избежать заражения плесенью на остальных ваших растениях или ухудшения заражения плесенью. Разрешать потенциально загрязненной почве контактировать с другими растениями – не очень хорошая идея.

Источник: altifarm

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