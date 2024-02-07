Плесень обычно образуется в местах с избыточной влажностью, поэтому полезно знать, как удалить его с помощью обычных бытовых чистящих средств.

Плесень также может накапливаться на ткани, если она подвергается чрезмерной влажности, но ее можно удалить с помощью обычных бытовых чистящих средств. Если возможно, вынесите заплесневевшую ткань на улицу. Это помогает предотвратить распространение спор плесени в вашем доме.

Необходимые материалы

Вот что нужно для удаления плесени из ткани.

белый уксус

Натуральное моющее средство

Холодная вода

Ведро

Щетка или зубная щетка

Салфетка из микрофибры

Средства безопасности (перчатки, маска, очки)

Шаги

Следуйте этому методу Соколовского для удаления плесени из ткани.

Снаружи используйте старую щетку для чистки, чтобы осторожно удалить любую свободную плесень или мусор из ткани. (После этого утилизируйте щетку.)

Смешайте в ведре раствор белого уксуса и холодной воды в равных частях. Если ткань деликатна или вас беспокоит уксусный запах, вы можете разбавить его еще больше.

Окуните заплесневевшую ткань в раствор уксуса, убедившись, что весь пораженный участок покрыт. Дайте ему настояться от 30 минут до часа. Вы также можете добавить несколько капель мягкого стирального средства, если ткань можно стирать.

После замачивания используйте щетку для чистки, чтобы осторожно очистить пятна от плесени. Будьте осторожны, чтобы не повредить щекотливые ткани. Продолжайте чистить, пока пятна плесени не исчезнут.

Тщательно промойте ткань холодной водой, чтобы удалить остатки уксуса и плесени.

Осмотрите ткань на наличие любых пятен плесени. Если некоторые пятна не исчезают, повторите процесс очистки.

Если ткань можно стирать в стиральной машине, стирайте ее как обычно с натуральным моющим средством. Используйте холодную воду, так как горячая вода может образовать пятна плесени. Подумайте о профессиональной химчистке, если ткань нельзя стирать в стиральной машине или она деликатна.

Если возможно, повесьте ткань на улицу в солнечный свет для высыхания. Солнечный свет может помочь устранить споры плесени и запахи. Перед хранением убедитесь, что ткань полностью сухая.

Источник: marthastewart

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