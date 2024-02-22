Плесень может являться признаком плохой циркуляции воздуха и избытка влаги в вашем доме, а также может вызвать проблемы со здоровьем у некоторых людей. Хотя вы, возможно, слышали об определенном типе «токсичной черной плесени», правда заключается в том, что эта плесень не более опасна, чем другие типы или цвета плесени. Тем не менее, если в вашем доме есть любая плесень, вы должны принять все меры, чтобы избавиться от нее.

Как избавиться от черной плесени в душе (с помощью хлорного отбеливателя)

Разведите отбеливатель. Смешайте одну чашку отбеливателя с одним галлоном воды (или одну часть хлорного отбеливателя с 16 частями воды) в большой миске или ведре. Нанесите отбеливатель. Надев резиновые перчатки, смочите губку или мочалку в растворе и пропитайте образование плесени. Для образования плесени вдоль краев ванны или узких углов пропитайте ватные шарики очистным раствором и положите их на форму. Дайте раствору отбеливателя остаться на заплесневелом участке не менее 15 минут, прежде чем почистить это место щеткой с нейлоновой щетиной. Хорошо промойте Хорошо промойте место водой и дайте душу высохнуть. Если изменение цвета осталось, повторите описанные выше действия, чтобы обработать участок.

Как избавиться от черной плесени на стенах

Разбавленный раствор хлорного отбеливателя является самым эффективным методом избавления от черной плесени на стенах, но вы можете заменить его раствором неразбавленной перекиси водорода или дистиллированного белого уксуса и средства для мытья посуды. Однако помните, что химические вещества не накладываются. Выберите один, и если он не сработает, тщательно промойте стену, прежде чем переходить к следующему очистителю.

Смешайте раствор отбеливателя. Для очистки большой стены смешайте одну часть жидкости для мытья посуды, 10 частей отбеливателя и 20 частей воды в пластиковом ведре. Для маленького участка плесени смешайте одну столовую ложку воды для мытья посуды, 1/2 стакана хлорного отбеливателя и один стакан теплой воды в пульверизаторе. Нанесите раствор на заплесневевшие стены. Начните с нижней части стены и нанесите раствор губкой или пульверизатором. Во избежание повреждения гипсокартона не перенасыщайте стену. Если плесень находится у потолка, используйте крепкую лестницу или губку для нанесения раствора. Дайте стене высохнуть на воздухе. Не трите и не промывайте область. Дайте стене высохнуть на воздухе. Проверьте, не осталось ли пятен и изменения цвета. Когда стена полностью высохнет, проверьте наличие пятен. Чтобы избавиться от остатков изменения цвета, повторите шаги со свежей порцией моющего раствора.

Как избавиться от черной плесени на древесине (окрашенной или запечатанной)

Вымойте поверхность. Смешайте 1 столовую ложку воды для мытья посуды с 1 литром теплой воды. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы аккуратно почистить древесину. Работайте на небольшой площади и не перенасыщайте древесину. Используйте губку, чтобы удалить лишнюю воду при очистке.

Избавьтесь от мелкой плесени. Наполните бутылку с пульверизатором дистиллированным белым уксусом, чтобы слегка распылить древесину. Дайте уксусу высохнуть на поверхности по крайней мере один час. Если пятен не осталось, отполируйте поверхность салфеткой из микрофибры.

Уничтожение большого количества плесени. Если зона с плесенью большая или очень тяжелая, требуется хлорный отбеливатель. Смешайте 1 столовую ложку жидкости для мытья посуды, 1/2 стакана хлорного отбеливателя и 1 стакан теплой воды. Губкой нанесите смесь на пораженный плесенью участок и дайте дереву высохнуть на воздухе. Завершите, отполировав мягкой тканью. Повторите, если нужно.

Источник: realsimple

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