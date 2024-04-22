Инвалидам войны, участникам боевых действий и членам их семей предоставят компенсацию на приобретение жилья.

Часть украинцев получит жилищную компенсацию в 2024 году. Бюджет на эти цели составляет более 5,7 млрд. грн. Министерство по делам ветеранов анонсирует три программы, по которым деньги на жилье получат несколько тысяч граждан. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.

Кто имеет право на жилищную компенсацию

На текущий год в госбюджете заложено около 5,75 млрд грн, которые будут направлены на финансирование жилищного обеспечения ветеранов войны. Прогнозируется, что в этом году жилье получат более 2 тысяч человек.

Право на компенсацию на приобретение жилья имеют инвалиды войны, участники боевых действий и члены их семей. А именно:

лица с инвалидностью первой и второй группы в результате войны;

участники боевых действий;

инвалиды третьей группы;

члены семей погибших военных.

Получателям будет предоставлена ​​возможность выбора любого жилья в стране, за исключением оккупированных территорий. На это отведут год, после чего деньги вернутся обратно в государство.

Как получить деньги на приобретение жилья Чтобы получить компенсацию, необходимо пройти несколько этапов, включая регистрацию, представление документов и непосредственную покупку жилья в течение года. В частности, нужно:

зарегистрироваться в квартирном учете;

подать документы в Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты населения;

получить решение комиссии по назначению денежной компенсации;

открыть специальный счет в государственном финансовом учреждении "Ощадбанк";

предоставить копию договора в орган социальной защиты;

купить квартиру в течение одного года.

Какие документы необходимы для получения компенсации Для получения средств необходимо подать в ЦНАП или орган социальной защиты пакет документов, в который входят:

заявление на назначение компенсации;

паспорт гражданина;

удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны войны, члена семьи погибшего защитника или защитницы страны;

справка об участии в боевых действиях;

письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/переселенцем, на которых начисляется денежная компенсация;

документы, подтверждающие родственные связи между заявителем и членами семьи;

справка о взятии на учет переселенца и каждого члена семьи;

документ, где содержится решение о взятии на квартирный учет для льготных категорий лиц и каждого члена семьи;

справка о наличии или отсутствии зарегистрированного до 31 декабря 2012 года права собственности на жилье, расположенного на подконтрольной украинским властям территории.

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