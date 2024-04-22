Часть украинцев получит жилищную компенсацию в 2024 году. Бюджет на эти цели составляет более 5,7 млрд. грн. Министерство по делам ветеранов анонсирует три программы, по которым деньги на жилье получат несколько тысяч граждан. Информацию предоставила пресс-служба ведомства.

Кто имеет право на жилищную компенсацию

На текущий год в госбюджете заложено около 5,75 млрд грн, которые будут направлены на финансирование жилищного обеспечения ветеранов войны. Прогнозируется, что в этом году жилье получат более 2 тысяч человек.

Право на компенсацию на приобретение жилья имеют инвалиды войны, участники боевых действий и члены их семей. А именно:

  • лица с инвалидностью первой и второй группы в результате войны;
  • участники боевых действий;
  • инвалиды третьей группы;
  • члены семей погибших военных.

Получателям будет предоставлена ​​возможность выбора любого жилья в стране, за исключением оккупированных территорий. На это отведут год, после чего деньги вернутся обратно в государство.

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Как получить деньги на приобретение жилья Чтобы получить компенсацию, необходимо пройти несколько этапов, включая регистрацию, представление документов и непосредственную покупку жилья в течение года. В частности, нужно:

  • зарегистрироваться в квартирном учете;
  • подать документы в Центр предоставления административных услуг или орган социальной защиты населения;
  • получить решение комиссии по назначению денежной компенсации;
  • открыть специальный счет в государственном финансовом учреждении "Ощадбанк";
  • предоставить копию договора в орган социальной защиты;
  • купить квартиру в течение одного года.

дом

Какие документы необходимы для получения компенсации Для получения средств необходимо подать в ЦНАП или орган социальной защиты пакет документов, в который входят:

  • заявление на назначение компенсации;
  • паспорт гражданина;
  • удостоверение участника боевых действий, лица с инвалидностью из-за войны войны, члена семьи погибшего защитника или защитницы страны;
  • справка об участии в боевых действиях;
  • письменное согласие в произвольной форме каждого совершеннолетнего члена семьи лица с инвалидностью/переселенцем, на которых начисляется денежная компенсация;
  • документы, подтверждающие родственные связи между заявителем и членами семьи;
  • справка о взятии на учет переселенца и каждого члена семьи;
  • документ, где содержится решение о взятии на квартирный учет для льготных категорий лиц и каждого члена семьи;
  • справка о наличии или отсутствии зарегистрированного до 31 декабря 2012 года права собственности на жилье, расположенного на подконтрольной украинским властям территории.

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