Салаты из пекинской капусты очень популярны благодаря своей пользе, легкости в приготовлении, нежным вкусам.
Салат из пекинской капусты можно приготовить буквально за минуту – например, с зеленью и зеленым лучком. А можно добавить еще вкусов, наспех приготовить заправку и получить очень вкусное и полезное блюдо.
Например салат с пекинской капустой, сладким перцем и лимонной заправкой. Готовится такой салат тоже очень просто и быстро – буквально за 5 минут.
Рецептом поделилась фудблогер Надежда Кириленко.
Ингредиенты для этого салата требуются следующие: 300-400 г пекинской капусты, 1 сладкий перец, 1 банка консервированной кукурузы, укроп и зеленый лук по своему вкусу. Для приготовления заправки: 3 ст.л. л. оливкового масла, 0,5 ст. л. меда, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. горчицы, соль и перец по вкусу.
Приготовление элементарное: нарежьте пекинскую капусту и сладкий перец полосками, слейте жидкость из кукурузы и добавьте зернышки в салат.
Следующий шаг – мелко нарежьте укроп и зеленый лук и соедините все ингредиенты в салатнице.
Теперь готовим заправку: смешайте оливковое масло, мед, лимонный сок, горчицу, соль и перец.
Заправьте салат, перемешайте и можно угощаться!
По словам хозяйки, вместо оливкового масла можно использовать масло из виноградных косточек, вместо меда можно использовать сахар, а вместо лимонного сока – уксус.
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