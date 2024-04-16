Некоторые украинцы могут получить большую прибавку к своей пенсии, если подадут одну заявку.

Некоторые украинцы могут ожидать больших дополнительных сумм к своей пенсии. При этом, чтобы получить эту помощь, нужно подать заявление. Но следует отметить, что эта возможность предоставляется только определенной категории пенсионеров.

Размер этих дополнительных сумм

Старшие одинокие пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в помощи в уходе, могут ожидать значительного увеличения своей пенсии.

Согласно решению правительства, эти дополнительные выплаты должны составлять не менее 40% от минимального прожиточного уровня для лиц, потерявших трудоспособность.

Важно помнить! Сейчас эти лица имеют право на ежемесячное пособие в размере 944 гривен.

Как получить помощь Чтобы получить эти дополнительные выплаты, нужно подать соответствующие документы в Пенсионный фонд Украины.

Лица, имеющие право на эту помощь, должны отвечать следующим критериям:

достичь 80-летнего возраста;

проживать самостоятельно;

нуждаться в постоянной помощи и уходе за состоянием здоровья;

уже получать пенсию по возрасту.

Какие документы необходимо представить Для подачи заявления на получение помощи необходимо иметь следующие документы:

Заполнено заявление о назначении пособия.

Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Идентификационный код.

Выписка из Пенсионного фонда, подтверждающая отсутствие полученных предварительно выплат по уходу.

Вывод от врачебно-консультативной комиссии (ВЛК), удостоверяющий необходимость постоянного постороннего ухода.

Важно! Документы представляются в местное управление социальной защиты населения по месту регистрации или фактического проживания.

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