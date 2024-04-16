Творожную паску Пасхе бабушка Ольги Мартыновской пекла в печи. По словам шеф-повара, дети с радостью разбирали ее каждый по кусочку.

«Перед Пасхой самое время поделиться с вами рецептом вкусной и невероятно ароматной сырной паски», - отмечала Ольга Мартыновская на своей странице в Инстаграм.

Для приготовления творожной паски Ольга Мартыновская советует взять следующие ингредиенты: 800 г домашнего кисломолочного творога, 100 г мягкого сливочного масла, 100 г сахара, 200 г сгущенки, 80 г кукурузного крахмала, 800 г сметаны, 5 яиц, цедра 1 апельсина, 200 г цукатов или изюма.

Первый шаг в приготовлении творожной паски – необходимо перетереть кисломолочный творог через сито, чтобы в готовой паске не ощущалось крупинок.

«Также важно тщательно растереть сливочное масло. Можно вместе с творогом, или же отдельно, а затем вмешать в творог», - подчеркнула Ольга Мартыновская.

Рецепт творожной паски.

Затем смешиваем все ингредиенты и взбиваем до однородности, вводим крахмал. Цедру апельсина перетираем с сахаром и хорошо вымешиваем.

«Советую не добавлять много цукатов и сухофруктов – в таком случае сырной массе будет труднее пропекаться. Кстати, чтобы корочка не стала слишком жесткой, смажьте ее сверху теплым молоком», - поделилась Ольга Мартыновская советами.

Также судья «Мастер Шеф» решила приготовить паску в мультиварке – готовность проверяем деревянной палочкой.

Когда кулич спечется, необходимо дать время, чтобы он хорошо остыл.

Если выпекать такой кулич в духовке, то при температуре 150-160.

«Не больше!», – предостерегла Ольга Мартыновская.

Шеф-повар также посоветовала плотно заворачивать этоу творожную паску перед тем, как положить ее в Пасхальную корзину, потому что "она может немного отдавать сок".

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