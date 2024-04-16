В Верховной Раде утвердили причины, по которым можно не явиться в ТЦК после получения повестки.

Верховная Рада Украины приняла новое законодательство о мобилизации, утверждающее разрешенные причины неприбытия лица в ТЦК после получения повестки.

Согласно этому закону, который получил поддержку во втором чтении под названием Закон №10449 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета", он вступит в силу только после подписания президентом Украины Владимиром Зеленским.

Среди ключевых положений этого закона - уточнение процедуры вручения повесток. В частности, указывается, что, кроме территориальных военкоматов, информирование военнообязанных будут осуществлять полиция, местные органы государственной власти, самоуправление и руководство различных учреждений. Также определены причины отсутствия лица на призыв в сроки, считающиеся обоснованными:

природные бедствия, препятствующие прибытию;

болезнь (важно отметить, что некоторые заболевания могут являться причиной отсрочки, в частности, кишечные заболевания и т.п.);

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые сделали невозможным личное появление в определенное место и время;

смерть близких родственников.

Ранее Politeka также писала об уклоняющемся в Одесской области, который сделал фальшивые свидетельства о рождении детей, чтобы сбежать из Украины.

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