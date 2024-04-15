Такое блюдо из яиц, вкусное, оригинальное и очень аппетитное на вид, понравится всем, кто соберется за Пасхальным столом.

Приближается Пасха , так что стоит подумать о том, какими блюдами можно порадовать родных и друзей, которые соберутся за праздничным столом.

Одним из таких рецептов поделилась автор кулинарной страницы «Вкусные рецепты на каждый день».

Яйца в соусе «Тар-тар». Сохраняем интересные рецепты к Пасхе. Обещаю, это блюдо станет настоящим хитом вашего пасхального стола», - заверила блоггер.

И для приготовления такого блюда понадобятся яйца – 6 шт., маринованные огурцы – 200 г, маринованные шампиньоны – 170 г, лук шалот/красный – 1 шт., греческий йогурт – 400 г, майонез – 4 ст.л., горчи ст.л., соль, перец – по вкусу, зеленый лук.

Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол.

Первый шаг – яйца отвариваем и охлаждаем. Теперь в миску следует выложить мелко порезанные огурцы, шампиньоны, лук. Добавить йогурт, майонез, горчицу, специи и перемешать до однородности.

Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол.



Переложить этот соус в форму, сверху выложить половинки отварных яиц и посыпать мелко нарубленным зеленым лучком.

Все. Готово и вкусно!», - рассказала хозяйка о ходе приготовления Яйца в соусе «Тар-тар».

Рецепт великолепной закуски на Пасхальный стол.



В комментариях к этому интересному рецепту подписчики на страницу блоггера отмечают, что такая идея удивительная и что готовить такие яйца можно и на пикник.

«Очень хорошая идея, то, что нужно для праздничного стола»,

«Этот салат обязательно приготовлю завтра на пикник»,

"Такие яйца будут украшением стола".

Напомним, когда будут праздновать Пасху в 2024 году.

В этом году дата Пасхи у православных и греко-католиков приходится на 5 мая, а у римо-католиков она пришлась на 31 марта.

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