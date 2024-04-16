Этой весной в Украине повысили размер социальных выплат для детей погибших защитников-добровольцев.

Министерство социальной политики сообщило о повышении размера некоторых социальных выплат весной 2024 года. По нововведениям, установленным с 1 апреля 2024 года, устанавливается государственная адресная помощь для детей погибших защитников-добровольцев, не относившихся к добровольческим формированиям тергромад.

Это объявлено на официальном веб-сайте ведомства . Размер выплат для детей погибших военных изменится в соответствии с новым решением. Министерство пояснило, что решение принято для обеспечения справедливости в сфере социальной поддержки семей таких защитников.

Согласно информации ведомства, к апрелю этого года размер социальных выплат для таких детей составил 2,36 тыс. гривен.

Дети от 1 до 15 лет будут получать следующие выплаты:

Минимум 7,8 тыс. гривен для каждого несовершеннолетнего ребенка;

Минимум 6,1 тыс. гривен на каждого ребенка, если у семьи есть двое или больше детей.

Эти выплаты будут производиться ежемесячно автоматически, без необходимости подачи отдельных заявлений.

Ранее Politeka также писала о помощи в размере 5 тысяч гривен, которую выплатят военным, ветеранам войны, членам семей погибших и пропавших без вести. В какой именно общине предоставят такие выплаты и куда для этого стоит обратиться – можно узнать в статье .

Последние новости Украины:

Цена на газ: в "Нафтогазе" объявили, сколько нужно платить с 1 апреля

Тариф на газ вырастет с апреля, но не у всех: какие цены установлены в украинских компаниях

Одноразовая денежная помощь 5000 гривен: кто из украинцев может ее получить