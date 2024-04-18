Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский дав рецепт идеальной меренги на паску, которая не крошится и не липнет.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский отметил, что в паске декор имеет такое же большое значение, как пышное мягкое тесто и румяная корочка, и чаще всего для этого используют меренгу. Но нужно знать проверенный рецепт, чтобы она была пластичной, не растекалась и не трескалась.
Для приготовления меренги на паску "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет следующие ингредиенты:
- белки яичные – 100 г
- сахар – 200 г
- вода – 50 г
- 10 г желатина + 40 г воды
Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский смешивает в сотейнике воду и сахар и уваривает этот сироп в течение 3-5 минут до состояния мягкого шарика. Если у вас есть кухонный термометр, то идеальной температурой здесь будет 116 градусов.
Белки судья "Мастер Шеф" Ярославский сбивает до легкой пены, начинает тоненькой струйкой добавлять кипящий сироп и сбивает смесь на небольшой скорости.
Желатин замачиваем в воде, разогреваем его, чтобы он был тёплый и медленно добавляем к белково-сахарной массе. Продолжаем сбивать меренгу почти до охлаждения.
У нас получится мягкая эластичная меренга. Покрываем ею пасочки - и готово, уже через несколько часов она не будет липнуть и крошиться.
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