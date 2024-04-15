Дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, могут получить специальный статус, предоставляющий им право на социальную защиту. Это касается тысяч детей в Украине, ставших жертвами российской агрессии.

Этот статус могут получить дети, которые на момент военной агрессии Российской Федерации не достигли 18 лет и получили травмы или ранения. Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины №268 от 5 апреля 2017 года, этот порядок регламентируется и был изменен в июне 2023 года.

Статус могут получить не только дети с физическими повреждениями, но и пострадавшие от психологического, физического или сексуального насилия были похищены или незаконно вывезены за пределы страны.

На данный момент особый статус не дает никаких привилегий, кроме права на бесплатное питание в учебных заведениях. Для получения статуса законный представитель ребенка должен подать заявление в органы опеки и попечительства вместе с необходимыми документами, такими как свидетельство о рождении и другие. Если у ребенка уже 14 лет и ID-паспорт, он может самостоятельно обратиться за статусом в службу по делам детей.

Источник: znaj.ua

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