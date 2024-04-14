Цена на один из самых популярных продуктов в Украине внезапно претерпела значительные изменения. Картофель, который раньше стоил в среднем 14-18 гривен за килограмм ($0,36-0,46), теперь стоит на 13% меньше, чем на конец прошлой недели.

Об этом говорится в данных мониторинга Эastfruit . По данным операторов рынка, несмотря на большой объем предложения, спрос на картофель немного снижается.

Многие покупатели выражают недовольство качеством продукции и отказываются от ее приобретения. Следует заметить, что по сравнению с первой половиной апреля 2023 года цены на картофель в Украине в среднем выросли втрое.

Украинские фермеры не исключают возможности дальнейшего снижения цен на этот продукт из-за больших объемов предложения на рынке. Даже с понижением, стоимость картофеля остается высокой в ​​целом. К примеру, по данным "Минфина", крупные розничные сети продают картофель в среднем за 25,57 гривен за килограмм. Metro предлагает по 24,90 гривен, Auchan – 23,90 гривен, а Megamarket – 27,90 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала о снижении цен на молочные продукты в украинских магазинах. Речь идет о таких товарах, как молоко, кефир и йогурт. Сколько они стоят сейчас, можно узнать по ссылке в статье.

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