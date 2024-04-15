Для части населения Украины пенсии возрастут на 20%, говорится в материалах Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Эта дополнительная поддержка предусмотрена для украинских пенсионеров, проживающих в горных районах, куда были перемещены из-за полномасштабной войны. Эти надбавки предоставляются как постоянным жителям горных населенных пунктов, так и переселенцам согласно закону "О статусе горных населенных пунктов Украины".

Эта льгота применяется к государственным пенсиям, стипендиям и другим видам государственной материальной помощи, предусмотренным для работающих, проживающих в горных населенных пунктах. Финансирование этих дополнительных выплат производится за счет Государственного бюджета Украины.

Однако следует отметить, что не все населённые пункты Закарпатья считаются горными. Эта льгота касается около 190 населённых пунктов в этой области. По этим правилам, около 50 тысяч граждан могут получить эти надбавки.

Для получения этих дополнительных выплат гражданам нужно получить специальное удостоверение, подтверждающее их проживание в горном населенном пункте и отсутствие развитых социально-бытовых и транспортных услуг. Эти удостоверения выдаются через местные органы или Центры предоставления административных услуг после предоставления соответствующих документов. Также переселенцы могут получить эти удостоверения, предъявив документы, подтверждающие их статус внутриперемещенных лиц.

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