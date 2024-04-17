Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился с украинцами секретами приготовления сырников, которые всегда получаются идеальными.

Судья "Мастер Шеф", известный ресторатор и шеф-повар "Мастер Шеф" Владимир Ярославский показал простой рецепт, как сделать сырники еще вкуснее и нежнее.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил приготовить сырники из топленого молока, но этот рецепт подойдет и для обычного творога (главное брать не пастообразный, а крупинками). Также важно отжать творог от излишней влаги.

Чтобы приготовить сырники из топленого молока, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

творог из топленого молока (уже отжатый) – 300 г

желток – 1 шт. (или целое яйцо на двойной рецепт)

сахар – 25 г

мука - 25 г + 25 г на подпил

Готовятся сырники очень просто и быстро, если придерживаться правильной технологии. Сначала "Мастер Шеф" Владимир Ярославский вилкой смешивает творог с желтком и сахаром, а затем добавляет муку и еще раз хорошо перемешивает.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский подчеркнул, что не стоит долго вымешивать творожную массу - просто быстро смешиваем, чтобы оставались крупинки, и формируем сырники.

Из творожной массы на столе, припыленном мукой, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала делает колбаску, нарезает ее на кусочки, ножом формирует не слишком толстые сырники и отряхивает их от лишней муки.

Сырники шеф-повар сначала обжаривает на разогретой сковороде с добавлением растительного масла с обеих сторон, а дальше предлагает два варианта: либо еще буквально по минуте обжаривает с каждой стороны под крышкой, либо немного допекает в духовке.

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