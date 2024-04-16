Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать мягкий яблочный пирог, вкус которого раскроется вместе с орехами и нежнейшему тесту на масле со сливками.
Ингредиенты:
- 800 г яблок
- 2 яйца
- 50 г сахара
- 100 г молока
- 30 г сливочного масла
- 70 г пшеничной муки
- 10 г ванильного сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 80 г грецких орехов
Приготовление:
Помойте яблоки, очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими слайсами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Взбейте яйца до образования пены и добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Продолжайте взбивать. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, отдельно смешайте разрыхлитель и муку, затем постепенно добавляйте их в жидкую массу, продолжая взбивать.
Перелейте тесто к яблокам и аккуратно перемешайте руками, сохраняя целостность ломтиков яблок. Выложите в форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180-190 градусов на 30 минут.
Измельчите миндаль или грецкие орехи.
После первых 30 минут приготовления добавьте орехи на пирог и отправьте обратно в духовку еще на 20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.
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