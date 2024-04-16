Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова предложила сделать яблочный пирог с ореховой корочкой, который сможет удивить всех за столом.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать мягкий яблочный пирог, вкус которого раскроется вместе с орехами и нежнейшему тесту на масле со сливками.

Ингредиенты:

800 г яблок

2 яйца

50 г сахара

100 г молока

30 г сливочного масла

70 г пшеничной муки

10 г ванильного сахара

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. разрыхлителя

80 г грецких орехов

Приготовление:

Помойте яблоки, очистите от кожуры, вырежьте сердцевину и нарежьте тонкими слайсами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Взбейте яйца до образования пены и добавьте сахар, соль и ванильный сахар. Продолжайте взбивать. Добавьте растопленное сливочное масло и молоко.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, отдельно смешайте разрыхлитель и муку, затем постепенно добавляйте их в жидкую массу, продолжая взбивать.

Перелейте тесто к яблокам и аккуратно перемешайте руками, сохраняя целостность ломтиков яблок. Выложите в форму и выпекайте в предварительно разогретой духовке до 180-190 градусов на 30 минут.

Измельчите миндаль или грецкие орехи.

После первых 30 минут приготовления добавьте орехи на пирог и отправьте обратно в духовку еще на 20 минут, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

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