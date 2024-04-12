Блюда из молодой картошки очень ароматные и отличаются нежным вкусом, а также большой пользой, богаты пищевыми волокнами, калием и витамином С.

Молодой картофель – это невероятно вкусный гарнир. Достаточно отварить, добавить зелень и сливочное масло.

Однако молодой картофель, конечно, можно не только отваривать. Таким вкусным рецептом блюда из молодого картофеля и поделилась фудблогер и автор страницы «Vita cooking».

Ингредиенты нужны следующие: картофель молодой – 600 грамм, сметана 3 столовые ложки, часник 3 зубчика, сливочное масло 20 грамм, Укроп – пучок, специи (соль, паприка).

Картошку следует отварить до готовности. На сковороде разогреваем масло, добавляем отварной картофель, чеснок, сметану и укроп. Перемешиваем.

Как приготовить молодую картошку.

«Накрываем крышкой и готовим на среднем огне 5 мин, периодически помешивая», – рассказала фудблогер ход приготовления этого блюда из молодого картофеля.

Кстати, для этого блюда подходит и старый картофель.

Как приготовить молодую картошку.



Комментируя этот рецепт, подписчицы на страницу Виктории делились своими советами по приготовлению этого блюда и отмечали, что для них это вкус детства.

«Попробовала сегодня – это просто огонь! Вся семья в восторге!»,

«Пробуйте с домашней сметаной, вкус с детства, непревзойденный»,

«Вкуснятина 100%»,

«Сохранила себе!» .

Как приготовить молодую картошку.



Молодой картофель – продукт не только вкусный, но и полезный – здесь витамины группы А, В и С, а еще кальций и фосфор. Варка и запекание – лучшие способы приготовления молодого картофеля.

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