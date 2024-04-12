Молодой картофель – это невероятно вкусный гарнир. Достаточно отварить, добавить зелень и сливочное масло.
Однако молодой картофель, конечно, можно не только отваривать. Таким вкусным рецептом блюда из молодого картофеля и поделилась фудблогер и автор страницы «Vita cooking».
Ингредиенты нужны следующие: картофель молодой – 600 грамм, сметана 3 столовые ложки, часник 3 зубчика, сливочное масло 20 грамм, Укроп – пучок, специи (соль, паприка).
Картошку следует отварить до готовности. На сковороде разогреваем масло, добавляем отварной картофель, чеснок, сметану и укроп. Перемешиваем.
Как приготовить молодую картошку.
«Накрываем крышкой и готовим на среднем огне 5 мин, периодически помешивая», – рассказала фудблогер ход приготовления этого блюда из молодого картофеля.
Кстати, для этого блюда подходит и старый картофель.
Как приготовить молодую картошку.
Комментируя этот рецепт, подписчицы на страницу Виктории делились своими советами по приготовлению этого блюда и отмечали, что для них это вкус детства.
«Попробовала сегодня – это просто огонь! Вся семья в восторге!»,
«Пробуйте с домашней сметаной, вкус с детства, непревзойденный»,
«Вкуснятина 100%»,
«Сохранила себе!» .
Как приготовить молодую картошку.
Молодой картофель – продукт не только вкусный, но и полезный – здесь витамины группы А, В и С, а еще кальций и фосфор. Варка и запекание – лучшие способы приготовления молодого картофеля.
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