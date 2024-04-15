До Пасхи остается все меньше времени, и бывшая звезда шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам рецепт пышной паски на творожном тесте.

Бывшая судья "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова показала, как приготовить нежную бесдрожжевую паску с творогом, которая готовится гораздо быстрее и проще обычной.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова подчеркнула, что это отличный вариант для тех, у кого нет времени и сил возиться с дрожжевым тестом. Кроме того, такая паска не повредит тем, кто на диете, ведь она готовится на основе творога, то есть содержит много белка.

Для приготовления творожной паски "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова взяла:

творог – 600 г

яйца – 6 шт. (разделяем желтки и белки)

сахар – 360 г

растопленное сливочное масло – 140 г

сахар ванильный – 20 г

цедра одного лимона

соль – 1 ч.л.

мука – 440 г

сухофрукты – 300 г

кардамон – 1 ч. л.

Белки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова сбивает с сахаром до стойких пиков. Отдельно желтки с растопленным сливочным маслом и творогом перебиваем погружным блендером до однородности.

К творожной массе добавляем цедру цитрусовых, соль, ванильный сахар и молотый кардамон.

Далее смешиваем до однородности три массы – белковую, творожную, а также смесь муки с разрыхлителем – без разницы в какой последовательности. В конце добавляем к тесту сухофрукты ("Мастер Шеф" Татьяна Литвинова их предварительно замочила в роме, а затем откинула на сито).

"Все соединилось, вымешивать долго не нужно. Это не дрожжевая выпечка, которую месить полдня вся семья должна. Здесь все очень быстро", - подчеркнула "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

На одну паску берем примерно 250-300 г теста и выкладываем его в формочки. Для удобства "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова делает это в перчатках, смазанных растительным маслом. Выпекаем паски в разогретой до 160 градусов духовке в течение 40 минут.

Готовые паски "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова прямо горячими украшает сверху меренгой.

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