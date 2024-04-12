В апреле Украине прекратятся выплаты пенсий для пожилых людей среди ВПЛ, которые не осуществили обязательную идентификацию до конца марта этого года, сообщает Пенсионный фонд Украины.

По данным Пенсионного фонда Украины, в одном из регионов более двух тысяч украинцев остались без пенсий. Однако есть возможность возобновить эти выплаты.

Согласно правительственному решению, пенсионерам, получившим статус внутренне перемещенных лиц до 24 февраля 2022 года, было приказано пройти процедуру физической идентификации. Однако в связи с карантинными ограничениями это требование приостановили в 2020 году, а с 1 июля 2023 года она вновь была введена.

Чтобы возобновить выплаты, идентификацию можно осуществить как лично, так и онлайн. После успешного завершения процедуры выплаты будут возобновлены, а зарезервированные средства поступят на счет пенсионера, включая суммы за период, когда они не поступали. Идентификацию можно пройти следующими возможными способами:

Личный визит в отделение "Ощадбанка" или в сервисный центр Пенсионного фонда.

Использование личного кабинета на веб-портале Пенсионного фонда.

Использование видеосвязи для связи с сотрудником Пенсионного фонда.

Обращение в дипломатическое учреждение Украины за границей.

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