На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал простой и невероятно вкусный рецепт куриных котлет.

Чтобы приготовить идеальные куриные котлеты, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет такие ингредиенты:

куриное мясо (филе и бедро) - 1,8 кг

лук (мелко нарезанный и обжаренный) - 240 г

хлеб (лучше брать вчерашний и без корочки, замачиваем его в молоке или сливках) - 180 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый (тертый) - 250 г

зелень (петрушка)

соль, черный и душистый перец - по вкусу

Лук для котлет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обжаривает на среднем огне до прозрачности - он становится нежным и ароматным. Хлеб шеф-повар режет на куски, замачивает, а затем смешивает с жареным луком.

Куриное мясо перекручиваем. В идеале "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует пропустить его через среднюю решетку мясорубки три раза, а затем поставить его на 1-2 часа в холодильник – тогда фарш схватится, и формировать котлеты будет очень удобно.

Смешиваем фарш с луком и хлебом, добавляем тертый сыр, яйца, соль, перец (его лучше предварительно прогреть на сковороде, чтобы раскрылся аромат) и мелко нарезанную петрушку.

"Мастер Шеф" Владимир Ярославский не панирует котлеты в сухарях, чтобы они не впитывали лишний жир. Просто обжаривает их на разогретой сковороде с растительным маслом до аппетитной корочки со всех сторон, а затем допекает в разогретой до 200 градусов духовке примерно 8-10 минут.

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