На своей странице в Instagram судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский рассказал простой и невероятно вкусный рецепт куриных котлет.
Чтобы приготовить идеальные куриные котлеты, "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет такие ингредиенты:
- куриное мясо (филе и бедро) - 1,8 кг
- лук (мелко нарезанный и обжаренный) - 240 г
- хлеб (лучше брать вчерашний и без корочки, замачиваем его в молоке или сливках) - 180 г
- яйца – 2 шт.
- сыр твердый (тертый) - 250 г
- зелень (петрушка)
- соль, черный и душистый перец - по вкусу
Лук для котлет "Мастер Шеф" Владимир Ярославский обжаривает на среднем огне до прозрачности - он становится нежным и ароматным. Хлеб шеф-повар режет на куски, замачивает, а затем смешивает с жареным луком.
Куриное мясо перекручиваем. В идеале "Мастер Шеф" Владимир Ярославский советует пропустить его через среднюю решетку мясорубки три раза, а затем поставить его на 1-2 часа в холодильник – тогда фарш схватится, и формировать котлеты будет очень удобно.
Смешиваем фарш с луком и хлебом, добавляем тертый сыр, яйца, соль, перец (его лучше предварительно прогреть на сковороде, чтобы раскрылся аромат) и мелко нарезанную петрушку.
"Мастер Шеф" Владимир Ярославский не панирует котлеты в сухарях, чтобы они не впитывали лишний жир. Просто обжаривает их на разогретой сковороде с растительным маслом до аппетитной корочки со всех сторон, а затем допекает в разогретой до 200 градусов духовке примерно 8-10 минут.
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