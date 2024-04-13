Украинцам рассказали о том, как изменились цены на молочные продукты в украинских магазинах.

Украинские магазины изменили цены на молочные продукты, такие как молоко, кефир и йогурт. Некоторые из них подорожали, а некоторые подешевели, передает портал Минфин .

Цены на молочные продукты разнятся в зависимости от магазина и веса продукта. Например, стоимость 1% молока "Простонаше" за 900 грамм составляет в среднем 43,95 гривен, однако в Megamarket она составляет 45,80 гривен, у Metro - 43,06 гривен, а в Novus цена самая низкая и составляет 42,99 гривен.

Молоко "Яготинское" 2,6% в среднем стоит 41,57 грн. В сети "Ашан" за 900 грамм этого молока нужно заплатить 41,90 гривен, а у Metro и Novus цена составляет соответственно 43,58 и 43,79 гривен. Но в Megamarket этот продукт доступен по самой низкой цене – всего 37 гривен.

Цена на йогурт двигается в пределах от 29 до 30 гривен в зависимости от веса. К примеру, за 290 граммов йогурта "Активиа Классический" 1,5% в Novus нужно заплатить 29,99 гривен, а за 580 мл у Metro цена составляет 29,02 гривен.

Цены на кефир "Крестьянский" 2,5% также изменились. В месяц он подешевел до 44,20 гривен за 950 мл. В "Ашане" его стоимость составляет 44,30 гривен, а в Megamarket - 47,60 гривен. У Novus этот кефир самый дорогой – 48,99 гривен за 950 мл, а у Metro он продается по самой низкой цене – всего 35,90 гривен.

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