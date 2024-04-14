Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам простой и оригинальный рецепт, который заменит обычные яблочные оладьи.

"Забудь про оладьи", - подчеркнула "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить яблочные вафли – это очень просто и быстро. Для приготовления невероятно вкусных и нежных яблочных вафель нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 300 г яблок
  • 2 яйца
  • 250 г кефира
  • 150 г муки
  • 50 г сахара
  • 50 г растопленного сливочного масла
  • щепотка соли
  • 7 г разрыхлителя
  • ваниль

Татьяна Литвинова

"Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, достаньте заранее из холодильника для того, чтобы получилось все, как должно быть", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Яблоки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова моет и прямо вместе с кожурой натирает на крупной терке. К тертым яблокам добавляем растопленное сливочное масло, яйца, кефир, сахар, смесь муки с разрыхлителем и щепотку соли.

Татьяна Литвинова

Перемешиваем все до однородности и можно жарить вафли. Ложкой выкладываем порции теста в вафельницу и готовим их по 5-7 минут. Подавать яблочные вафли "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует со сметаной и медом.

"Хрустящие, внутри сочные за счет того, что там есть яблочко. Не забывайте добавлять ванильку. Яблоко с ванилью – хорошее сочетание", - добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

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