Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарная экспертка Татьяна Литвинова показала, как приготовить сладкие вафли с яблоками, которые станут превосходной заменой оладьям.

Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам простой и оригинальный рецепт, который заменит обычные яблочные оладьи.

"Забудь про оладьи", - подчеркнула "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить яблочные вафли – это очень просто и быстро. Для приготовления невероятно вкусных и нежных яблочных вафель нам понадобятся следующие ингредиенты:

300 г яблок

2 яйца

250 г кефира

150 г муки

50 г сахара

50 г растопленного сливочного масла

щепотка соли

7 г разрыхлителя

ваниль

"Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, достаньте заранее из холодильника для того, чтобы получилось все, как должно быть", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Яблоки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова моет и прямо вместе с кожурой натирает на крупной терке. К тертым яблокам добавляем растопленное сливочное масло, яйца, кефир, сахар, смесь муки с разрыхлителем и щепотку соли.

Перемешиваем все до однородности и можно жарить вафли. Ложкой выкладываем порции теста в вафельницу и готовим их по 5-7 минут. Подавать яблочные вафли "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует со сметаной и медом.

"Хрустящие, внутри сочные за счет того, что там есть яблочко. Не забывайте добавлять ванильку. Яблоко с ванилью – хорошее сочетание", - добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Последние новости Украины:

Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.

Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.