Бывшая звезда кулинарного проекта "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила украинцам простой и оригинальный рецепт, который заменит обычные яблочные оладьи.
"Забудь про оладьи", - подчеркнула "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
"Мастер Шеф" Татьяна Литвинова решила приготовить яблочные вафли – это очень просто и быстро. Для приготовления невероятно вкусных и нежных яблочных вафель нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 300 г яблок
- 2 яйца
- 250 г кефира
- 150 г муки
- 50 г сахара
- 50 г растопленного сливочного масла
- щепотка соли
- 7 г разрыхлителя
- ваниль
"Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, достаньте заранее из холодильника для того, чтобы получилось все, как должно быть", - советует "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Яблоки "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова моет и прямо вместе с кожурой натирает на крупной терке. К тертым яблокам добавляем растопленное сливочное масло, яйца, кефир, сахар, смесь муки с разрыхлителем и щепотку соли.
Перемешиваем все до однородности и можно жарить вафли. Ложкой выкладываем порции теста в вафельницу и готовим их по 5-7 минут. Подавать яблочные вафли "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова советует со сметаной и медом.
"Хрустящие, внутри сочные за счет того, что там есть яблочко. Не забывайте добавлять ванильку. Яблоко с ванилью – хорошее сочетание", - добавила "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.
Последние новости Украины:
Дешевле и вкуснее риса: "Мастер Шеф" Литвинова показала, как сэкономить на приготовлении плова.
Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт сочной и нежной запеканки из обыкновенной капусты.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова дала простой рецепт беляшей.