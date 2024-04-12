Известный ресторатор и победитель «Мастер Шеф» Евгений Клопотенко показал как быстро и просто приготовить необычное для многих блюдо – жареную редиску.

Сам Евгений Клопотенко в восторге от вкуса жареной редиски, поэтому решил поделиться этим простым рецептом и с другими.

Процесс приготовления жареной редиски чрезвычайно простой.

«Бросьте на разогретую сковороду сливочное масло, а сверху редиску разрезанную пополам. Посолите и жарьте где-то 10-15 минут, пока каждая редисочка не станет румяной. Все. У вас получился азиатский гарнир в украинской интерпретации», - отметил Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм.

Рецепт жареной редиски.

Отметим, что многим подписчикам понравился рецепт жареной редиски от Евгения Клопотенко. Так, пользователи соцсетей советуют подавать такую ​​редиску со сметаной или просто с зеленью.

«Жарю кружочками до золотистого цвета, подаю со сметаной. Вкусность!»,

«Я уже много лет так ем, вкусно!»,

«Очень интересный вкус получился. Стоит того, чтобы попробовать»,

«Очень необычный вкус, но получилось круто, как деликатес к столу просто идеально – и салат не ели, потому что всем понравилось»,

«Получилось очень вкусно, всем кому нравится дайкон – понравится»,

«Еще добавила чеснока немного в конце приготовления, вкусно»,

«Приготовила! Это действительно интересный эксперимент и божественный вкус!".

Рецепт жареной редиски.

Кстати, жареную редиску готовят также с любимыми специями, перцем чили, зеленью.

А кто-то готовит ее с яйцами, вроде омлета с овощами.

Также жареную редиску, для того чтобы подчеркнуть ее вкус, поливают соком лимона.

Напомним, что редиска укрепляет иммунитет. В нем много растительной клетчатки, эфирных масел, витаминов группы B и РР, микро- и макроэлементов, таких как калий, кальций, фосфор, магний, железо.

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