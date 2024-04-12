Деньги, потратившиеся на технику украинцы, теперь будут возвращаться назад, по программе частичной компенсации.

Как информируют в Минэкономики, такой шаг должен способствовать отечественным агропроизводителям и производителям техники, а также уменьшить импорт сельхозтехники.

Согласно программе, аграрии имеют возможность получить обратно 25% стоимости приобретенной техники. Это поможет не только развивать внутренний рынок и экономику, но и увеличит количество рабочих мест и поспособствует отечественной промышленности.

Чтобы вас включили в список производителей техники и оборудования, нужно подать заявку и необходимые документы в Министерство экономики. Заявки будут приниматься до 31 октября. Но технику поданную после 1 ноября могут включить в список следующего года.

Чтобы получить частичное возмещение от государства за стоимость приобретенной техники или оборудования, агропроизводитель должен:

Выбрать поставщика из списка на сайте Министерства экономики,

приобрести технику

подать заявку в уполномоченный банк, добавляя необходимые документы.

Это упрощает процесс получения компенсации и стимулирует использование отечественной техники и оборудования агропроизводителями.

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