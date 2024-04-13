Согласно информации , опубликованной на портале Money.pl, власти Польши намерены внести изменения в условия программы "800+ злотых", предусматривающие дополнительные требования для получения этих выплат.

В частности, в новом законопроекте о предоставлении помощи в размере 800+ злотых украинским беженцам в Польше предусмотрено условие, согласно которому выплаты будут осуществляться только в пользу детей, посещающих местные школы.

Поддержку этой новейшей инициативе выражают представители неправительственных организаций, которые помогают украинским гражданам.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик подтвердил, что изменения в законодательство о помощи украинцам будут реализованы. Эти нововведения должны способствовать усовершенствованию системы оказания помощи и избежанию возможных случаев злоупотребления со стороны граждан Украины.

Новый законопроект также содержит условия других программ помощи: по программе "800+" предусматривается предоставление 800 злотых ежемесячно для детей до достижения совершеннолетия, что эквивалентно примерно 7,95 тыс. гривен, и по программе "Хороший старт" предоставляется стартовый набор для школьников на сумму 300 злотых (около 2,94 тыс. гривен).

Следовательно, изменения в законопроекте предполагают, что украинские граждане будут иметь право на выплаты "800+" только в том случае, если проживают в Польше вместе с детьми, получающими образование в местных школах.

Относительно ситуации с обучением украинских детей, в издании отметили, что некоторые родители не отводят должного внимания обучению своих детей, из-за чего они остаются вне системы образования, будь то польское или украинское. Таким образом, изменения в правилах могут стимулировать их к зачислению в школу. Согласно данным фонда "Центр гражданского образования", этот вопрос актуален, поскольку в польские школы не ходят 56% детей, прибывших в страну после начала войны, и за последние полгода из польской системы образования выбыло около 10 тысяч украинских учащихся средних школ, что составляет примерно 8% от их общего количества.

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